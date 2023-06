Šéf francouzského řetězce, který spoluvlastní Křetínský, je ve vazbě kvůli podvodům

Generální ředitel francouzské maloobchodní firmy Casino Jean-Charles Naouri je ve vyšetřovací vazbě. Finanční policie ho vyšetřuje kvůli manipulaci cen, korupci a zneužívání neveřejných informací při obchodování na burze, tedy takzvaném insider tradingu. S odkazem na zdroje blízké vyšetřování o tom informovala agentura AFP. Desetiprocentní podíl ve firmě Casino vlastní holding VESA ovládaný Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem.

Reklama

Národní finanční prokuratura (PNF) zahájila předběžné vyšetřování v roce 2020. Zkoumala skutky, které se měly stát v letech 2018 a 2019. V květnu 2022 přišli vyšetřovatelé do ústředí skupiny a prohledávali také domov Jeana-Charlese Naouriho.

Francouzská retailová firma Casino, po jejíž kontrole sahá Křetínský, zahájila jednání s věřiteli Zprávy z firem Zadlužená francouzská maloobchodní společnost Casino oficiálně zahájila státem podporované jednání s věřiteli, které jí má pomoci najít cestu z finančních potíží. Pařížský obchodní soud rozhodl o zahájení smírčího řízení na počáteční období čtyř měsíců s možností prodloužení o měsíc Desetiprocentní podíl ve firmě Casino vlastní holding VESA ovládaný Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. ČTK Přečíst článek

Casino v pátek oficiálně zahájilo státem podporované jednání s věřiteli, které mu má pomoct najít cestu z finančních potíží. Oznámilo také úmysl prodat 100 svých supermarketů a hypermarketů skupině Intermarché. Casino, které zaměstnává více než 50 tisíc lidí ve Francii a 200 tisíc lidí pod mnoha značkami po celém světě, se roky snaží dostat z dluhů, zatím ale bez úspěchu.

Křetínský chtěl vliv Naouriho ponížit

Křetínský, který je druhým největším akcionářem Casina, v dubnu nabídl, že převezme nad firmou kontrolu za pomoci navýšení kapitálu o 1,1 miliardy eur (26 miliard korun). Tím by zpochybnil navrhované spojení mezi společností Casino a menším maloobchodním prodejcem Teract. Nabídka by ale mohla způsobit, že by nad firmou Casino ztratil kontrolu současný největší akcionář, kterým je právě Jean-Charles Naouri, který je od roku 2005 také generálním ředitelem firmy.

Akcie Casina ztrácejí na pařížské burze téměř pět procent. Výrazně zaostávají za evropským maloobchodním indexem Stoxx Europe 600 Retail Index.

Miliarda eur navíc. Křetínský chce získat kontrolu nad francouzskými obchody Casino Zprávy z firem Miliardář Daniel Křetínský navrhl zvýšit objem kapitálu francouzské maloobchodní společnosti Casino. Podle agentury Reuters tak chce nad firmou získat kontrolu. Francouzský podnik o návrhu na zvýšení kapitálu informoval v tiskové zprávě. Křetínský, který je nyní s více než desetiprocentním podílem druhým největším akcionářem Casina, by podle zdroje Reuters díky navrhovanému zvýšení kapitálu získal v Casinu 40procentní podíl. ČTK Přečíst článek