Francouzská retailová firma Casino, po jejíž kontrole sahá Křetínský, zahájila jednání s věřiteli

Zadlužená francouzská maloobchodní společnost Casino oficiálně zahájila státem podporované jednání s věřiteli, které jí má pomoci najít cestu z finančních potíží. Pařížský obchodní soud rozhodl o zahájení smírčího řízení na počáteční období čtyř měsíců s možností prodloužení o měsíc Desetiprocentní podíl ve firmě Casino vlastní holding VESA ovládaný Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem.

Rozhodnutí o smírčím řízení přichází v době, kdy Casino zvažuje dvě nabídky na spojení, a to buď s Křetínským nebo s menším maloobchodním prodejcem Teract.

Smírčí řízení se týká pouze dluhu firmy a některých jejích dceřiných společností a nebude mít žádný dopad na vztahy skupiny s jejími provozními partnery, zejména dodavateli a zaměstnanci, uvedla firma.

Konsolidovaný čistý dluh firmy Casino na konci loňského roku činil 6,4 miliardy eur, v přepočtu zhruba 151 miliardy korun. V příštích dvou letech bude muset firma splatit dluh tři miliardy eur. Těžce zadlužená je také holdingová firma Rallye, prostřednictvím které vlastí Casino podnikatel Jean-Charles Naouri.

„Casino se domnívá, že smírčí řízení poskytne nejlepší možný rámec pro jednání s jeho věřiteli a potenciálními investory,” uvedla firma v prohlášení.

Křetínského nabídka na převzetí

Obchodování s akciemi firmy bylo pozastaveno 23. května. Dnes bylo obchodování obnoveno. Po zahájení obchodování akcie klesly o více než tři procenta. Akcie Casina v letošním roce ztrácejí zhruba o 30 procent. Loni se propadly o 58 procent.

V samostatném prohlášení firma Casino uvedla, že plánuje prodat zhruba 100 supermarketů a hypermarketů skupině Intermarché. Prodej musí schválit zástupci zaměstnanců a úřady.

Křetínský, který je druhým největším akcionářem Casina, minulý měsíc nabídl, že převezme nad firmou kontrolu za pomoci navýšení kapitálu o 1,1 miliardy eur. Tím by zpochybnil navrhované spojení mezi společností Casino a menším maloobchodním prodejcem Teract. Nabídka by ale mohla způsobit, že by nad firmou Casino ztratil kontrolu současný největší akcionář Jean-Charles Nouri, který je od roku 2005 také generálním ředitelem firmy.

Casino vlastní řadu značek, včetně Monoprix a Franprix. Ve Francii má přes 50 tísc zaměstnanců a po celém světě 200 tisíc.

