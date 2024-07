Strnad dodá armádě tatrovky v hodnotě až 13 miliard

Ministerstvo obrany plánuje uzavřít rámcovou dohodu na nákup těžkých nákladních automobilů Tatra T-815 se společností Tatra Defence Systems miliardáře Michala Strnada.

Reklama

Smlouva, o které bude informovat v polovině července vládu, by umožnila do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů tří typů v celkové ceně do 13,35 miliardy korun. Vozy by ministerstvo pořizovalo podle aktuálních potřeb armády a svých aktuálních finančních možností. Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě.

Prvních několik desítek automobilů by armáda mohla dostat v příštím roce. Vozy T-815 mají nahradit zastaralou techniku, jejíž stáří často dosahuje až 40 let. Rámcová dohoda umožňuje, aby se k ní připojili i alianční partneři. „Ministerstvo obrany se inspirovalo v Německu, kde německé ministerstvo uzavřelo obdobný kontrakt s výrobcem tanků Leopard 2A8 a umožnilo k dohodě přistoupit za stejných podmínek dalším zemím,” informoval úřad.

Zapojení dalších zemí by znamenalo množstevní slevu i pro české ministerstvo obrany. Připojení k rámcové dohodě zvažuje například Slovensko.

Reklama

Nákup nákladních automobilů má navýšit přepravní kapacity armády, ale především bude znamenat nahrazení často značně zastaralé techniky. Na stáří armádního vozového parku upozorňoval při své kontrole i Nejvyšší kontrolní úřad. Vozidla lze využít pro přepravu materiálu po silnici i v terénu, ale také například při nasazení v záchranných a humanitárních operacích.

Minimální počet nakupovaných vozů bude podle smlouvy 98, maximální pak 872. Vozy 6x6-7 (valník) a 8x8-7 (nakladač kontejnerů) už armáda využívá, nově se počítá s typem 8x8-7 (valník). Užívání jednotné přepravní platformy podle obrany významně zjednodušuje logistickou podporu.

Zářez pro Strnada. Tatra Defence Vehicle se bude podílet na výrobě švédských transportérů Zprávy z firem Kopřivnická společnost Tatra Defence Vehicle se bude podílet na výrobě švédských pásových transportérů BvS10 výrobce BAE Systems Hägglunds. Informaci zveřejnil portál Informačního centra o NATO v Praze. Transportéry slouží v několika spojeneckých armádách, a to hlavně díky schopnostem operovat v extrémních podmínkách. ČTK Přečíst článek

Tatrovky získaly designového Oscara Zprávy z firem Kopřivnická Tatra si připsala další úspěch. Poprvé ve své historii získala ocenění Red Dot v kategorii Product Design, a to hned dvakrát. nst Přečíst článek

Energetické lekce z války: Ukrajinci našlapují mezi ozvěnami Černobylu a vyhlídkami obnovy Politika Celý svět prakticky v přímém přenosu každý den sleduje oběti ruského bombardování na Ukrajině, kterým bylo možné aspoň částečně zabránit včasnými dodávkami zbraní ze Západu. Posílení systémů protivzdušné obrany bezpochyby pomůže v přímém boji proti Putinově agresi, ta ale v posledních měsících napáchala obrovské škody v ukrajinském týlu. Tamní energetika se bude vzpamatovávat hůře než loni a podle některých pozorovatelů to může být klíčový faktor celkového ruského úspěchu, zaznívá v analýze Jana Žižky, editora webu Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek