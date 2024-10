Nový ministr Vlček: Stížnost EDF dostavbu Dukovan v termínu neohrozí

Stížnost francouzské firmy EDF k Evropské komisi (EK) nebude mít zásadní vliv na dokončení českého jaderného tendru, myslí si nový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Ve funkci chce pohlídat maximální zapojení českého průmyslu do projektu. Vlček to řekl novinářům po svém jmenování do úřadu ministra, které proběhlo v úterý dopoledne.

Česká vláda v létě pověřila stavbou nových reaktorů v Dukovanech korejskou společnost KHNP. Francouzská EDF, která se o projekt rovněž ucházela, proti tomu nyní podala stížnost k EK.

„Já si myslím, že to zásadní vliv na tendr mít nebude. Vnímáme od začátku, že zde mohou být určité spory. To je tak velkého projektu možná na denním pořádku, ale osobně si nemyslím, že to bude mít negativní vliv na to, abychom v projektu zbržďovali,“ uvedl nový ministr ke stížnost EDF. Podle něj česká vláda i přes námitky neúspěšných uchazečů v jednání s KHNP o finální smlouvě nijak nepolevuje. V této souvislosti upozornil, že už v minulých dnech jednal i o navazujících projektech, jako jsou investice do infrastruktury, školství či bydlení v regionu.

Jedním z jeho základních cílů při jednáních s Korejci bude maximální zapojení českého průmyslu do celé stavby. KHNP v minulosti přislíbila až 60procentní účast tuzemských firem. „Budu se maximálně snažit pohlídat, aby to tak bylo,“ zdůraznil Vlček. Chce přitom postupně převádět zatím nezávazná memoranda, která korejská firma dosud s českými firmami uzavřela, do závazných a konkrétních smluv. „Musíme chtít maximální detail toho, jaké konkrétní subjekty do toho dokážeme zapojit, ať už z oblasti stavebnictví, jaderných technologií, strojírenství nebo školství, než tu finální smlouvu podepíšeme,“ dodal ministr.

EDF podala stížnost v rámci evropského nařízení o zahraničních subvencích. Francouzská společnost má za to, že korejská vláda může poskytnout KHNP nespravedlivou dotační podporu, čímž by mohla ohrozit hospodářskou soutěž na evropském trhu. Kromě EDF kritizuje výběr korejské firmy také severoamerický Westinghouse, který s KHNP vede dlouhodobý spor o oprávnění používat technologii reaktoru nabízenou v Korejci v ČR. Spor řeší mezinárodní arbitráž. EDF i Westinghouse v minulých týdnech tendr napadly i u českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská KHNP. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.

Vlček bude ze své pozice také usilovat o rychlé projednání a schválení aktualizované Státní energetické koncepce (SEK). Podle něj je brzké dokončení dokumentu klíčové pro další rozvoj tuzemské energetiky. Na úřad chce přivést odborníky z makroekonomie a socioekonomie. Více se chce věnovat také výjezdům do regionů.

Vlček už o energetické koncepci hovořil s premiérem Petrem Fialou (ODS), přičemž zdůraznil, že by vláda neměla s jejím přijetím otálet. „Je to základní dokument, od něhož se odvíjí řada dalších kroků,“ řekl. V této souvislosti zmínil například rozvoj jaderných zdrojů, investice do přenosové soustavy, posun v legislativě, spolupráci s okolními státy o přeshraničních spojích a další témata. „Byl bych velmi rád, aby byla na vládě v brzké době k projednání,“ dodal.

Vláda měla koncepci projednat v létě společně s dalšími dokumenty, jako jsou Národní klimaticko-energetický plán a Politika ochrany klimatu, nakonec je však odložila. Podle některých kritiků zejména právě kvůli klimatickým dokumentům hrozí například zavádění emisních povolenek i v dopravě nebo pro domácnosti a zvyšováni nákladů na energie. Podle Vlčka bude nutné tyto dva dokumenty ještě doladit. Státní energetickou koncepci, která na ně v řadě věcí navazuje, proto chce od nich při projednávání oddělit.

