Vysoká sázka na palivo budoucnosti. Maersk bude vyrábět zelený metanol ve Španělsku

Společnost Maersk plánuje do roku 2030 vyrábět ve Španělsku až dva miliony tun e-metanolu ročně. Chce jím zásobovat svou flotilu nákladních lodí a snížit tak svou uhlíkovou stopu, napsala agentura Reuters s odkazem na sdělení dánského námořního dopravce.

Projekt si podle výpočtů španělské vlády vyžádá investici přibližně deset miliard eur (244,6 miliardy korun) a Španělsko do něj může vstoupit jako strategický investor. Celosvětová lodní doprava se podílí na globálních emisích oxidu uhličitého téměř třemi procenty.

Dohodu o projektu, který bude částečně financován z unijního fondu obnovy, podepsali ve čtvrtek v Madridu generální ředitel společnosti Maersk Sören Skou a španělský premiér Pedro Sánchez.

Projekt je součástí cíle námořního dopravce dosáhnout do roku 2040 nulových emisí. Dánská firma je druhým největším kontejnerovým dopravcem na světě.

V letech 2023 až 2025 hodlá uvést do provozu 19 lodí schopných provozu na zelený metanol, což si vyžádá přibližně 750 tisíc tun tohoto paliva. K dosažení svého emisního cíle stanoveného na 2030 bude Maersk potřebovat zhruba šest milionů tun ekologického metanolu ročně.

Sánchez uvedl, že plán „je dokonale v souladu” se strategií průmyslové a energetické transformace Španělska a že pomůže splnit závazek EU týkající se dekarbonizaci. Projekt bude zahájen ve druhé polovině roku 2024 a nyní se zajišťuje financování od bank a investorů. „Pokud do něj vstoupíme, bude to signál pro další společnosti a investory,” uvedl vysoce postavený vládní zdroj.

Loni Maersk oznámil, že v roce 2023 uvede do provozu první linkovou loď na světě s nulovými emisemi uhlíku. Informoval dále, že všechny jeho budoucí lodě budou mít instalovanou technologii, díky níž budou moci jako palivo používat jak zelený metanol, tak mazut s nízkým obsahem síry.

Zelený metanol se vyrábí pomocí obnovitelných zdrojů. Základním zdrojem je biomasa, popřípadě se může produkovat prostřednictvím elektrolýzy. Ta štěpí vodu na kyslík a vodík, který se pak slučuje oxidem uhličitým. Elektřina by měla při tomto postupu pocházet z obnovitelných zdrojů.

