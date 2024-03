Čistý zisk skupiny ČEZ loni meziročně klesl o více než 63 procent

Energetická skupina ČEZ v loňském roce vydělala 29,6 miliardy korun, čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o více než 63 procent. Hlavní příčinou byly mimořádné daně a odvody, na kterých podnik odvedl kolem 40 miliard korun.

I přes vysoký meziroční propad jde s výjimkou rekordního roku 2022 o nejvyšší zisk za posledních deset let. Vyplývá to z údajů, které dnes společnost zveřejnila. Letos skupina očekává pokles očištěného zisku na 25 až 30 miliard korun.

Provozní výnosy ČEZ meziročně stouply o 18 procent na 340,6 miliardy korun. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy, který bude zásadní pro výši dividendy, činil 34,8 miliardy korun.

„Navzdory významnému poklesu cen elektřiny jsme dokázali naplnit naše výchozí finanční cíle. Podařilo se to zejména díky bezpečné a spolehlivé výrobě jaderných elektráren, které již pátý rok po sobě dokázaly vyrobit více než 30 terawatthodin (TWh). Dalším klíčovým faktorem byly skvělé obchodní výsledky našeho tradingu, který dosáhl druhého nejlepšího výsledku v historii a přinesl obchodní marži 9,4 miliardy korun,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) loni poklesl meziročně o pět procent na 124,8 miliard korun. Pokles o 6,7 miliardy byl podle společnosti způsoben mimořádným rokem 2022. Letos ČEZ předpokládá provozní zisk na úrovni 115 až 120 miliard korun.

Očištěný čistý zisk činil 34,8 miliardy korun. Očištěna byla podle firmy zejména tvorba opravných položek k aktivům Severočeských dolů, a to kvůli významnému zhoršení tržních podmínek pro budoucí výrobu elektřiny z uhlí. Podle současné dividendové politiky společnosti, která počítá s výplatou 60 až 80 procent z očištěného zisku, by tak letošní dividenda měla činit 39 až 52 korun za akcii. Rozhodující slovo o výši dividendy bude mít valná hromada podniku.

V hospodaření skupiny se loni významně projevily mimořádné daně, které pro loňský rok zavedla vláda. „Náklady na odvody z nadměrných tržeb výroby dosáhly deset miliard korun, daň z neočekávaných zisků 30 miliard korun," řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák. I přes tyto výdaje, růst investic a rekordní dividendu však podle něj klesl celkový dluh společnosti. „Kromě vysokého provozního zisku k tomu přispěla stabilizace cen komodit a z toho plynoucí pokles maržových vkladů o téměř 57 miliard korun,“ dodal. Investice skupiny do dlouhodobého majetku loni meziročně vzrostly o 11 miliard na téměř 46 miliard korun.

Výroba elektřiny z jaderných a obnovitelných zdrojů meziročně zůstala na úrovni 34 TWh. Produkce z obnovitelných zdrojů meziročně vzrostla díky příznivému počasí o devět procent, naopak u jaderných elektráren klesla v důsledku delších odstávek o dvě procenta. Beneš v této souvislosti upozornil, že 74 procent zisku loni pocházelo z bezemisních aktivit. V minulosti bylo hlavním zdrojem zisku uhlí. Výroba elektřiny z uhlí a zemního plynu loni kvůli horším tržním podmínkám klesla o 13 procent na 17,5 TWh. Spotřeba elektřiny na distribučním území ČEZ Distribuce meziročně klesla o čtyři procenta na 33,6 TWh.

Komentář k loňským výsledkům skupiny ČEZ, ale také výhled pro letošní rok připojí manažeři společnosti na výroční konferenci, kterou odvysíláme živě od 10:00. Videostream se spustí v úvodu tohoto článku.

Na akci vystoupí Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel, Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie a Martin Novák, člen představenstva a ředitel divize finance.

Pozornost bude věnována i tomu, jak se ČEZu daří naplňovat cesta k bezemisní budoucnosti firmy, tedy strategie Čistá energie zítřka.

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.