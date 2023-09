Vyrazte na cestu po Jižních Čechách: Český Krumlov a Třeboň jako skvělé startovací lokality

Jižní Čechy jsou velmi půvabné, pokud chcete do této lokality vyrazit, nabízí se zejména dvě města – Třeboň a Český Krumlov. Ta byste si neměli nechat ujít. Nabízí totiž nezapomenutelnou směsici kultury, krásné architektury a přírody.

Reklama

Zámek Třeboň: Klenot renesance a baroka

V srdci jihočeské Třeboně leží jeden z našich nejvýznamnějších zámeckých komplexů. Poutavě kombinuje prvky renesance a baroka. Z původního panského dvorce se postupem času stala tvrz a poté kamenný hrad. Ovšem v 16. století ho Vilém z Rožmberka nechal přestavět na renesanční palác. Později, v 17. století, mu dodali barokní nádech Schwarzenbergové.

Těšit se zde můžete především na působivou sgrafitovou výzdobu a krásnou kašnu. Prostředí si můžete prohlédnout jen tak, či využít některou z prohlídkových tras. Každá z nich nabízí jiný pohled na zámek.

Česko je velmocí, co se týče památek na seznamu UNESCO. Další je Žatec a chmelařská krajina Enjoy Česká republika má nově 17 památek zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO. Jako poslední se jeho součástí staly Žatec a krajina žateckého chmele. Rozhodl o tom mezivládní Výbor pro světové dědictví na svém zasedání v Rijádu. ČTK Přečíst článek

Naučná stezka Cesta kolem Světa

V bezprostřední blízkosti Třeboně si můžete užít Cestu kolem Světa. Jde o naučnou stezku, která vede kolem rybníku nazývaného Svět. Můžete se tedy těšit na procházku dlouhou zhruba 12 kilometrů, provede vás přírodou a nechybí ani informační tabule. Ty vám poskytnou informace o rybníkářství, přírodě a mnoha dalších tématech.

Pokud byste tedy rádi vyrazili na tuto jedinečnou cestu, vyberte si ubytování v Třeboni. K dispozici jsou apartmány, penziony a další – v centru města či na jeho okraji. Vyberete tak to pravé, odkud můžete vyrazit na libovolný výlet do okolí.

Vodárenská věž: Architektonická zajímavost

Poněkud netradičním místem na výlet je vodárenská věž. Ovšem ta třeboňská stojí za to. Je navržena známým architektem Janem Kotěrou, který projektoval také vodárenskou věž v Praze. Obě stavby jsou postaveny v secesním stylu a rozhodně zajmou na první pohled. V té třeboňské navíc najdete Galerii budhistického umění, využít navíc můžete i komentované prohlídky.

Nejen divadlo i světelný objekt. Točnu v Týně nad Vltavou čeká rekonstrukce Enjoy Jediné amatérské otáčivé hlediště na světě bude mít novou podobu. Rekonstrukci pro divadelníky v Týně navrhlo přední architektonického studio A8000. pej Přečíst článek

Návštěva Českého Krumlova

Pokud se rozhodnete vydat do Českého Krumlova, zámek je klasikou, kterou si chce prohlédnout každý. Nabízí se však i další zajímavá místa, jedním z nich je grafitový důl. Zde vás čeká autentická prohlídka, podíváte se do podzemí, dozvíte se něco o hornictví a můžete si i vyzkoušet, jak se zde horníkům pracovalo. Jde o zajímavý zážitek, kterým vás provede zkušený průvodce.

Co vás čeká v Krumlově? Podívejte se:

A když už zde budete, stojí za to ubytovat se v Českém Krumlově. Můžete si tak vlastním tempem prohlédnout město a všechny jeho krásy. V okolí pak samozřejmě čekají další zajímavá místa, kam vyrazit na výlet.

Hvězdárna na Kleti

Nedaleko Krumlova se nachází hvězdárna, konkrétně na vrcholu hory Kleť. Jde o nejvýše položenou hvězdárnu u nás, díky tomu, že je obklopena přírodou, čeká vás zde skvělý výhled. Připraveny jsou prohlídky zahrnující seznámení s výzkumným programem observatoře, dále jsou zde vystaveny různé fotografie z vesmíru. Můžete si sem udělat hezký výlet, svézt se lanovkou a nechat se inspirovat krásami z vesmíru.

Jižní Čechy nabízejí únik od každodenního shonu a starostí. Když se vydáte na cestu na malebná místa, můžete se nechat pohltit krásnou architekturou, bohatou historií a okouzlující přírodou. Zapomenete na všechny běžné starosti jako jsou pracovní úkoly či domácí povinnosti. Místo toho, abyste přemýšleli nad starostmi typu „musím dodělat tenhle projekt“ nebo „potřebuji tonery Xerox“, oddejte se objevování nových míst a nezapomenutelným zážitkům. Ať už se budete procházet historickými uličkami nebo obdivovat krásu jihočeských jezer, můžete na chvíli odložit všechny starosti a užít si čas pro sebe.

Jižní Čechy jsou jednoduše okouzlující, rozhodně vás zde čeká ještě mnohem více zajímavých míst. Ovšem právě Třeboň a Český Krumlov patří mezi oblíbené turistické destinace. Zamilujete si je, zejména díky krásné architektuře, přírodě a zajímavé historii.

Návrat čínských turistů do Česka bude trvat roky. Za úpadkem stojí i dobré vztahy s Tchaj-wanem Enjoy Návrat čínských turistů do České republiky bude v souvislosti se zrušením zákazu skupinových zájezdů, který Čína ve čtvrtek oznámila pro dalších 78 zemí, trvat nejméně tři roky. Číňané se budou znovu učit cestovat do vzdálenějších destinací, uvedla mluvčí státní agentury CzechTourism Štěpánka Filipová. Kvůli dobrým vztahům s Tchaj-wanem podle ní Česko na zrušení zákazu čekalo dlouho. Dodala, že CzechTourism bude s Letištěm Václava Havla pracovat na tom, aby mezi Českem a Činou znovu létala alespoň jedná přímá linka. ČTK Přečíst článek