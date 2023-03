Vydává desky Eda Sheerana i Madonny. I tak čeká krizi. Warner Music propustí stovky lidí

Světové hudební vydavatelství, které zastupuje hvězdy jako jsou Ed Sheeran nebo Madonna, a v jehož čele stojí Čech, se připravuje na krizi. Propustí stovky lidí.

Americká nahrávací společnost Warner Music Group propustí 270 zaměstnanců, což odpovídá zhruba čtyřem procentům její globální pracovní síly. Firma to podle agentury Reuters oznámila v e-mailové zprávě rozeslané zaměstnancům.

Warner Music patří mezi největší hudební vydavatelství na světě. Do čela podniku se začátkem letošního roku postavil manažer Robert Kyncl, který pochází z Česka. Kyncl v e-mailu zaměstnancům sdělil, že firma se rozhodla přerozdělit své zdroje, a to mimo jiné ve prospěch nových technologických iniciativ.

Warner Music ztrácí na hodnotě

Hudební průmysl zažíval během pandemie covidu-19 prudký růst tržeb, nyní však čelí rizikům souvisejícím s vysokou inflací, která zhoršuje finanční situaci domácností, píše Reuters. Akcie společnosti Warner Music od začátku letošního roku oslabily o více než sedm procent.

Mezi umělce spolupracující se společností Warner Music patří například Ed Sheeran a Madonna. Na konci loňského září firma po celém světě zaměstnávala téměř 6200 lidí.

