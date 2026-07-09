Petr Kellner mladší kupuje Tonak. Tradičnímu výrobci klobouků hrozil konec
Výrobce klobouků Tonak byl v těžké finanční situaci a bez nového kapitálu mu hrozil konec. Teď ho kupuje skupina Petra Kellnera mladšího, která chce zachovat výrobu i tradiční české řemeslo.
Tradiční český výrobce klobouků Tonak mění majitele. Stoprocentní podíl ve společnosti kupuje investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího. Bez příchodu nového investora přitom firmě hrozilo ukončení činnosti, uvedly Hospodářské noviny.
Dosavadním vlastníkem byla švédská společnost PCTC Invest. Cenu transakce žádná ze stran nezveřejnila, podle odhadu HN se ale pohybovala v nižších stovkách milionů korun včetně převzetí úvěrů.
„Chceme české řemeslo udržet na světové špičce,“ uvedl investiční ředitel Palmontu Adam Páleníček.
Ztráta přes sto milionů
Tonak patří mezi největší výrobce klobouků v Evropě a zaměstnává přibližně 400 lidí. V Novém Jičíně vyrábí plstěné klobouky a polotovary, ve Strakonicích pak pletené pokrývky hlavy.
Firma se ale v posledních letech dostala do vážných problémů. V roce 2024 vykázala ztrátu 105 milionů korun a její tržby se propadly o více než čtvrtinu na 359 milionů korun.
Za poklesem podle společnosti stálo mimo jiné zastavení dodávek odběratelům se špatnou platební disciplínou a zpřísnění platebních podmínek.
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Ambiciózní plán narazil na realitu
Materiál pro investory, který loni získaly HN, počítal s tím, že roky 2024 a 2025 budou transformační a nastartují nový růst. Do roku 2028 měly tržby dosáhnout 750 milionů korun a hrubá marže 310 milionů.
Palmont ale podobná očekávání krotí.
„Z dnešního pohledu to považujeme za ambiciózní plán, který neodpovídá současné realitě,“ uvedl Páleníček.
Tonak podle něj prochází náročným obdobím, stále si ale zachovává výrobní know-how a řemeslné dovednosti, které by v případě zániku firmy bylo mimořádně složité znovu vybudovat.
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První investice do tradiční značky
Nákup Tonaku je první transakcí nové divize Palmont Heritage. Ta se chce zaměřovat na tradiční společnosti a značky s historií, silným obchodním základem a potenciálem dalšího rozvoje.
Palmont počítá také s propojením Tonaku s českými designéry a dalšími tuzemskými značkami. Cílem je posílit jeho postavení jako centra českého řemesla a designu.
Další akvizice mají podle HN následovat ještě letos.
Kellner mladší jde vlastní cestou
Petr Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera, který zahynul v březnu 2021 při nehodě vrtulníku na Aljašce.
Po otci zdědil desetiprocentní podíl v PPF. Loni se ho rozhodl prodat a vydat se na vlastní podnikatelskou dráhu. Za svůj podíl podle HN získal přibližně 1,8 miliardy eur, tedy kolem 44 miliard korun.
Tonak je tak jednou z prvních výrazných ukázek toho, kam chce nový kapitál směřovat.
Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
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Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
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