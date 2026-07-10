Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Automat Matuška je dost jiný než klasická česká pivnice. Třeba tím, že tam vlastně není běžná obsluha. Proč jste se rozhodli právě pro tenhle model?
Ano, a je zajímavé, jak silné reakce to vyvolává. Starší generace nám za to občas nadává, ale mladší lidé to mají rádi. Oni nechtějí sedět někde tři hodiny a každých deset minut poslouchat: „Dáte si ještě jedno?“ Chtějí si dojít pro pivo, kdy sami chtějí. Hned ho zaplatit. Mít klid a svobodu. A ono to strašně mění atmosféru podniku.
V čem?
Najednou je ten prostor mnohem otevřenější a živější. Lidé víc komunikují mezi sebou. Potkávají se u výčepu. My si z toho trochu děláme srandu, ale říkáme, že naše fronta u výčepu je dnes možná lepší místo na seznámení než Instagram. A něco na tom vlastně je.
Celý rozhovor najdete v letním vydání magazínu Newstream CLUB
Je právě tohle podle vás příklad toho, jak se proměnila česká hospoda?
Strašně moc. A nejen jídlem. Samozřejmě dnes už nestačí utopenec a nakládaný hermelín, ale změnilo se hlavně to, co lidé očekávají od prostoru. Hospoda dnes musí nějak vypadat. Musí mít atmosféru. Lidé řeší design, hudbu, světlo, interiér, servis. Chtějí se tam cítit dobře. Já to často přirovnávám ke kavárenské scéně. Když jsme byli mladší, tak většina kaváren vypadala podobně a káva často nebyla nic moc. Dnes je Praha plná skvělých kaváren a lidé jsou strašně nároční. A myslím, že podobná proměna teď probíhá i u piva.
Opravdu dnes mladí pijí méně?
Myslím, že ano. Ale zároveň je potřeba říct, že to neznamená, že by přestali mít rádi pivo nebo alkohol obecně. Spíš se změnil způsob, jak o tom přemýšlejí. Dřív byla hospoda skoro automatická součást dne. Člověk šel po práci na čtyři nebo pět piv, seděl tam několik hodin, vykouřila se krabička cigaret a opakovalo se to skoro každý den. To dneska mizí. Mladší generace má mnohem víc možností. Sportují, cestují, řeší zdravější životní styl, chtějí zážitky. A když už jdou na pivo, chtějí, aby to za něco stálo. Já hraju pořád baseball s kluky, kterým je osmnáct nebo dvacet, takže ten kontakt s mladší generací mám. A nevidím, že by alkohol úplně odmítali. Jen pijí jinak. Nejdou čtyřikrát týdně do stejné hospody na deset piv. Ale když skončí zápas nebo mají nějakou akci, tak si rádi dají dobré pivo. A často jsou ochotní si za něj i připlatit.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Takže už nejde o objem, ale o zážitek?
Přesně tak. A myslím, že to je budoucnost celé gastronomie. Lidé dnes utratí víc peněz za méně věcí, ale chtějí kvalitu. Chtějí atmosféru. Chtějí emoci. A to platí i pro pivo.
Kdy vám vlastně došlo, že dobré pivo samo o sobě nestačí? Že Matuška nemá být jen značka piva, ale i místo, kam lidé chodí za atmosférou, gastronomií a zážitkem?
Já myslím, že to vznikalo postupně a dost přirozeně. Asi nejdůležitější moment byly Dva kohouti v Karlíně, podnik patřící do sítě Ambiente. Tam jsme si poprvé vyzkoušeli, že nestačí jen dobře uvařit pivo. Že strašně důležité je i to, jak se o něj staráte, jak vypadá prostředí, jak se tam lidé cítí a jak celý podnik funguje. My jsme tehdy chtěli vytvořit místo, kam bychom sami chtěli chodit. Ne klasickou hospodu pro štamgasty, kteří tam sedí každý den od čtyř odpoledne, ale místo pro naši generaci. Pro lidi, kteří mají nejenom rádi dobré pivo, ale chtějí i hezký interiér, hudbu, atmosféru a určitou lehkost. A zároveň jsme chtěli mít jistotu, že pivo bude perfektně ošetřené. To byla pro nás strašně důležitá věc.
Jak vznikl Automat Matuška? Co Adam Matuška očekává v tuzemské pivní kultuře? A povede se z myslí Čechů vymést mýtus levného piva? Celý rozhovor si přečtěte v letním magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.
Adam Matuška
Sládek, spolumajitel Pivovaru Matuška a jedna z výrazných postav české craftové pivní scény. Rodinný pivovar Matuška sídlí v Broumech na Křivoklátsku a od roku 2009 vaří řemeslná piva bez filtrace a pasterizace. Vedle pivovaru je Adam Matuška spojený také s karlínským podnikem Dva kohouti a s konceptem Automat Matuška, který propojuje výčep, moderní gastronomii a neformální způsob obsluhy. První Automat vznikl v Dejvicích, druhý na náměstí Jiřího z Poděbrad.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.