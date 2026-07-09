Nezaměstnanost neklesá ani v sezoně. Přes léto může vystoupat k pěti procentům
Český trh práce zůstává stabilní jen na první pohled. Bez zaměstnání je o více než 40 tisíc lidí více než před rokem a ani tradičně silný červen nepřinesl výraznější pokles. Analytici očekávají, že se nezaměstnanost už během prázdnin může vrátit k pěti procentům.
Český trh práce se v červnu téměř nepohnul. Nezaměstnanost zůstala na květnových 4,8 procenta, přestože začala hlavní sezona venkovních prací, brigád a cestovního ruchu. Úřady práce evidují téměř 100 tisíc volných míst, podle expertů je ale zaměstnavatelé ve skutečnosti nabízejí výrazně více. Firmy a uchazeči se ale stále častěji míjejí kvalifikací, regionem i představami o práci.
Na konci června hledalo zaměstnání 356 134 lidí, o 2718 méně než v květnu. Počet volných pozic naopak meziměsíčně vzrostl o 5474 na 99 854, vyplývá z údajů Úřadu práce ČR.
Sezona zabrala méně, než se čekalo
Červen přitom bývá pro trh práce jedním z příznivějších měsíců. Naplno začínají práce ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, gastronomii i cestovním ruchu. Firmy zároveň nabírají brigádníky, kteří přes léto zastupují zaměstnance na dovolených.
„Na trhu se střetly protichůdné síly, které se navzájem vyrovnaly,“ uvedl generální ředitel společnosti Randstad Česká republika Martin Jánský. Firmy se podle něj snažily dokončit náborová řízení ještě před začátkem dovolených a letního provozního útlumu.
Výsledek ale není tak dobrý, jak by samotné číslo mohlo naznačovat. Část analytiků podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy čekala, že nezaměstnanost díky sezonním pracím klesne až na 4,7 procenta.
„V měsíci, kdy obvykle nastupují práce ve stavebnictví, zemědělství, cestovním ruchu, gastronomii či službách, by za normálních okolností měla evidence úřadů práce citelněji řídnout,“ upozornil Kovanda.
Ne všichni přitom očekávali pokles. Partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk připomíná, že kvůli slabšímu vývoji ekonomiky existovalo také riziko růstu nezaměstnanosti.
„Červnová data navzdory očekávání nepřinesla nárůst nezaměstnanosti. Obrat ale lze čekat v následujících měsících,“ dodal Hauk.
Proti sezonním náborům stojí slabší průmysl
Příznivý vliv sezonních prací vyvažují problémy v průmyslu. Podle Jánského firmy v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém a zpracovatelském průmyslu nové pracovníky často nenabírají, případně své stavy přímo snižují.
Podniky jsou obecně opatrnější. Místo rozsáhlého propouštění nejprve omezují nábor, přesčasy nebo práci přes agentury. Často také pouze nahrazují odcházející zaměstnance a nerozšiřují své kapacity.
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„Firmy v Česku stále nerady propouštějí, protože si pamatují, jak těžké bylo v minulých letech lidi znovu najít. Právě to drží nezaměstnanost nízko, ale současně brání jejímu dalšímu poklesu,“ vysvětlil Kovanda.
Podle analytičky Raiffeisenbank Terezy Krček bude nezaměstnanost klesat jen pomalu, protože trh prochází strukturální proměnou. Zaměstnavatelé omezují nábor na juniorské pozice, zároveň ale obtížně hledají zkušené specialisty.
O 41 tisíc nezaměstnaných více než loni
V porovnání s loňskem je vývoj výrazně méně příznivý. V červnu 2025 činila nezaměstnanost 4,2 procenta a úřady práce evidovaly 315 465 uchazečů.
Letos je tak bez práce o 40 669 lidí více, zatímco nabídka míst meziročně vzrostla jen o 1177 pozic.
„Meziroční srovnání zůstává napjaté. Evidence je zhruba o 41 tisíc uchazečů vyšší než před rokem, což potvrzuje, že ochlazení trhu práce má strukturální rozměr,“ dodal Hauk.
Podle Jánského za vyšší nezaměstnaností stojí mimo jiné dlouhodobá stagnace průmyslu. Kovanda k důvodům přidává slabší výkon oborů navázaných na Německo, vysoké náklady na energie a opatrnější spotřebitele.
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Statistiky mohou ukazovat jen část volných míst
Úřad práce evidoval na konci června 99 854 volných pozic. To však nemusí být úplný obraz skutečné poptávky firem.
Hauk odhaduje, že reálný počet nabízených míst může být zhruba dvaapůlkrát vyšší, tedy kolem čtvrt milionu. Mnoho zaměstnavatelů už totiž nenahlašuje pozice úřadům práce a hledá zaměstnance přímo přes pracovní portály, sociální sítě, personální agentury nebo doporučení.
„Statistika tak zachycuje jen špičku ledovce,“ uvedl Hauk.
Ani výrazně vyšší počet míst by ale neznamenal, že je trh práce v rovnováze. Problémem je především nesoulad mezi tím, co firmy potřebují, a tím, co uchazeči nabízejí.
„Nesedí kvalifikace, obor, region ani ochota k rekvalifikaci či dojíždění,“ upozornil Hauk. Červnovou stagnaci proto nevnímá jako důkaz rovnováhy, ale jako připomínku, že je nutné lépe propojit nabídku s poptávkou.
Podobně situaci hodnotí Tereza Krček. Uchazeči podle ní často nemohou potřebnou kvalifikaci získat během krátké rekvalifikace, zatímco firmy hledají velmi konkrétní profese.
Praha a Karviná jsou dva různé světy
Celostátní průměr zakrývá výrazné regionální rozdíly. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji činila 6,8 procenta.
Nejnižší podíl lidí bez práce měly Praha a Pardubický kraj, shodně 3,8 procenta.
Ještě větší rozdíly ukazují jednotlivé okresy. V Karviné a Mostě dosáhla nezaměstnanost 10,2 procenta. Na jedno volné místo připadalo v Karviné 18,2 uchazeče. V okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou naopak zůstala nezaměstnanost pod třemi procenty.
Právě rozdíly mezi regiony jsou podle expertů jednou z hlavních překážek. Pracovní místa často vznikají jinde, než kde žijí lidé bez zaměstnání. Stěhování či dojíždění navíc komplikuje dostupnost bydlení a dopravy.
Část nezaměstnaných míří do podnikání
Zajímavým trendem letošního roku je podle Randstadu rostoucí zájem uchazečů o samostatnou výdělečnou činnost.
„Téměř 42 procent lidí, kteří z evidence Úřadu práce odcházejí za pracovním uplatněním, volí cestu OSVČ,“ uvedl Jánský.
Vlastní podnikání může být pro část lidí alternativou v situaci, kdy nabídka zaměstnání neodpovídá jejich odbornosti, bydlišti nebo představám o výdělku a pracovní době.
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Přes léto může nezaměstnanost vystoupat k pěti procentům
Stabilita z června nemusí vydržet dlouho. O prázdninách firmy obvykle omezují nábor a do evidence začnou přicházet lidé, kterým na konci prvního pololetí skončily smlouvy na dobu určitou.
Na podzim se přidají čerství absolventi a postupně začnou ubývat sezonní práce pod širým nebem.
Kovanda očekává, že se nezaměstnanost může už během prázdnin vrátit k pěti procentům a na podzim tuto hranici překročit. Hauk rovněž předpokládá v dalších měsících obrat směrem vzhůru.
Krček odhaduje, že průměrná nezaměstnanost letos dosáhne 4,9 procenta po loňských 4,4 procenta. Vyšší počet lidí bez práce a štědřejší podpora v nezaměstnanosti podle ní zvýší letošní výdaje na dávky a rekvalifikace přibližně na 22 miliard korun, tedy meziročně o 4,8 miliardy.
Český pracovní trh tak zůstává odolný a masová nezaměstnanost mu nehrozí. Zároveň se však vzdaluje mimořádně napjatému období, kdy firmy přijímaly téměř kohokoli. Hlavní problém dnes nespočívá v absolutním nedostatku práce, ale v tom, že dostupná místa a lidé bez zaměstnání se stále častěji míjejí.
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