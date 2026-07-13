OBRAZEM: V Jindřichově Hradci se po 60 letech znovu vaří pivo. Obnova pivovaru stála přes půl miliardy
Po téměř šedesáti letech se v zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci znovu vaří pivo. Památkově chráněný areál ze 16. století, který desítky let chátral a poničil jej požár, se po rozsáhlé rekonstrukci otevřel veřejnosti. Město za jeho obnovu zaplatilo 512 milionů korun bez DPH.
Do areálu v Jindřichově Hradci se po téměř šedesáti letech vrátila výroba piva. Nové pivo Jindra mohou návštěvníci ochutnat v pivovarské Restauraci Smetana. V září má město otevřít také multifunkční kulturní sál.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Jedna z největších investic města
Rekonstrukce pivovaru patří k největším investicím v historii Jindřichova Hradce. Město objekt koupilo v roce 2016, dlouho však hledalo způsob, jak rozsáhlý a zchátralý areál využít.
FOTOGALERIE: Rekonstrukce pivovaru
Stavební práce začaly v roce 2024. Městu se na projekt podařilo získat dotace v celkové výši 245 milionů korun. „Obvodové zdi a klenby se zachovávaly. Část, která se obměnila, je od prvního patra ve foyer, kde kvůli požáru došlo k poškození starých dřevěných prvků. Ty se vyměnily tak, aby celkové vzezření budovy zůstalo zachováno,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.
Pivo Jindra navazuje na místní tradici
Pivo se v zámeckém pivovaru začalo znovu vařit po téměř šesti desetiletích. Jednou z podmínek města při hledání provozovatele bylo, aby název piva odkazoval na Jindřichův Hradec. Nová značka proto dostala jméno Jindra.
Pivovar a restauraci provozuje společnost Kapitán JIH, která do technologií a vybavení investovala desítky milionů korun.
Za projektem stojí mimo jiné zakladatel vyhledávače letenek Kiwi.com Oliver Dlouhý. „S kolegou jsme se už mnoho let bavili o tom, že bychom chtěli v Hradci vařit pivo, protože tady byla dlouholetá tradice. Když přišla tato příležitost, byla to jasná volba,“ uvedl.
Pivovar má roční kapacitu 8 tisíc hektolitrů. V prvním roce provozu počítá s výrobou přibližně 3 tisíce hektolitrů piva.
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva
Enjoy
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Moderní restaurace v historických kulisách
Součástí obnoveného areálu je Restaurace Smetana, jejíž interiér spojuje historické prvky se současným designem. Původní klenby zůstaly odkryté, stejně jako části nástěnných maleb poznamenaných požárem.
Historický prostor doplňují originální svítidla a výčepní zařízení ve tvaru varhan, které bylo vytvořeno přímo pro restauraci.
„Vkládáme tam sofistikovaný, na první pohled rozpoznatelný design, který se žádným svým obsahem nedotýká historického objektu, ale funguje tam jako vložené šperky,“ popsal architekt a jindřichohradecký rodák Jan Klaška.
Jindřichohradecký zámek, který je třetím nejnavštěvovanějším na jihu Čech, se otevřel návštěvníkům. Do hlavní sezony, která začne na jihočeských hradech a zámcích na Velký pátek 3. dubna, mohou turisté při jedné prohlídce zhlédnout to nejlepší ze všech návštěvnických tras. Na Velikonoce zámek nabídne tradiční květinová aranžmá a také zábavnou rodinnou hru a 4. dubna se bude podávat sladká kaše bílé paní v černé kuchyni, řekl kastelán Jan Mikeš.
Zámek v Jindřichově Hradci zahájil sezónu. Nabízí to nejlepší ze všech tras
Enjoy
Jindřichohradecký zámek, který je třetím nejnavštěvovanějším na jihu Čech, se otevřel návštěvníkům. Do hlavní sezony, která začne na jihočeských hradech a zámcích na Velký pátek 3. dubna, mohou turisté při jedné prohlídce zhlédnout to nejlepší ze všech návštěvnických tras. Na Velikonoce zámek nabídne tradiční květinová aranžmá a také zábavnou rodinnou hru a 4. dubna se bude podávat sladká kaše bílé paní v černé kuchyni, řekl kastelán Jan Mikeš.
Restaurace připomíná Bedřicha Smetanu
Restaurace nese jméno hudebního skladatele Bedřicha Smetany, který v budově strávil část dětství. Jeho otec zde pracoval jako sládek.
Právě v Jindřichově Hradci mladý Smetana také utrpěl úraz, jenž podle některých pramenů mohl souviset s jeho pozdější ztrátou sluchu. Město nyní připravuje rovněž rekonstrukci sousedního Smetanova domu.
Od zámeckého pivovaru k výrobě rumu
Budovu pivovaru nechal v zámeckém areálu postavit v letech 1580 až 1582 architekt a stavitel Baldassare Maggi z Arogna. V 19. století prošel objekt modernizací a přestavbou.
Po roce 1945 byl areál znárodněn a jako pivovar fungoval až do roku 1967. Následně v něm národní podnik Fruta až do 90. let vyráběl tuzemský rum známý etiketou s plachetnicí.
Po ukončení výroby začal objekt rychle chátrat. Jeho stav ještě zhoršil požár z roku 2011, který při hře založily děti. Po více než desetiletí příprav se nyní jedna z nejvýznamnějších historických staveb města dočkala nového využití.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.