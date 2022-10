Vohánkův Eurowag koupil polského rivala za 7,5 miliardy korun

Český Eurowag podnikatele Martina Vohánky koupil konkurenci z Polska. Za skupinu Intelo zaplatí v přepočtu astronomických 7,5 miliardy korun. Na akvizici jako první upozornil server HN.cz.

Za zhruba 306 milionů eur (asi 7,5 miliardy korun) kupuje český poskytovatel platebních a dalších technologických služeb pro autodopravce W.A.G. payment solutions, vystupující pod značkou Eurowag, polskou skupinu Inelo. Eurowag získá Inelo od fondu investiční skupiny Innova Capital, European Telematics Holding a dalších vlastníků. Inelo poskytuje například služby pro satelitní sledování vozidel či správu pracovního času řidičů. Do sítě Eurowagu nákupem přibude 87 tisíc kamionů, které využívají služby Inela. Podle serveru se tak zdvojnásobí počet vozů, od kterých Eurowag získává data.

Zakladatel a výkonný ředitel Eurowagu Martin Vohánka sdělil na webu společnosti, že koupě Inela přinese firmě posílení pozice ve střední a východní Evropě i větší rozsah služeb. Eurowag podle něj díky Inelu získá nové produkty do platformy pro řízení pracovní doby. Inelo mimo jiné také poskytuje úřadům ve 23 zemích nástroje pro kontrolu mezinárodní silniční dopravy.

Miliardová akvizice. Vohánkův Eurowag koupil maďarskou WebEye Telematics Zprávy z firem Český podnikatel a miliardář a zakladatel společnosti Eurowag Martin Vohánka oznámil první a obří akvizici od vstupu společnosti na londýnskou burzu. Za miliardy koupil maďarskou společnost WebEye Telematics, která poskytuje služby fleet managementu. ČTK, vku Přečíst článek

W.A.G. payment solutions (Eurowag) za první pololetí letošního roku dosáhl podle HN.cz zisku před zdaněním 13,4 milionu eur (přes 328 milionů korun) při příjmech 1,16 miliardy eur (asi 28,4 miliardy korun). O rok dříve činil zisk před zdaněním v přepočtu zhruba 304 milionů korun a příjmy 19,2 miliardy korun. Společnost vznikla v roce 1995. Má přes 1500 zaměstnanců a 18 poboček v Evropě a na Blízkém východě.

Vohánkův Eurowag debutoval na londýnské burze. A hned ztrácí Zprávy z firem Akcie české společnosti Eurowag dnes debutovaly na Londýnské akciové burze (LSE) desetiprocentním propadem. Firma v oznámení pro LSE stanovila cenu akcií v primární veřejné nabídce (IPO) na 150 pencí, krátce po zahájení ale její akcie oslabily pod 135 pencí. ČTK, vku Přečíst článek

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: