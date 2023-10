Vladimír Mlynář odchází z PPF

Vladimír Mlynář končí v PPF. Z funkce ředitele pro vnější vztahy odejde ke konci roku. Ke stejnému datu ukončí členství v představenstvu PPF, oznámila skupina na svém webu.

Reklama

Mlynář bude s PPF spolupracovat i nadále – jako externí poradce pro vybrané projekty, stojí dále ve sdělení.

„Práce v PPF byla profesně to nejzajímavější, co jsem v životě dělal. Zejména možnost pracovat s Petrem Kellnerem byla skutečně výjimečnou životní zkušeností. V PPF jsem poznal skvělé lidi, spoustu se toho naučil a pochopil, a i proto jsem tu strávil zdaleka nejdelší část svého pracovního života. Moc za to děkuji. Teď ale přišel čas na nové životní výzvy,“ uvedl ke svému odchodu Mlynář.

CEO skupiny PPF Jiří Šmejc k tomu dodal: „S Vladimírem jsme se u nejrůznějších projektů skupiny PPF setkávali víc než deset let. Spolupráce s ním byla vždy profesionální a z lidského hlediska velmi obohacující.“

Mlynář do PPF nastoupil v roce 2010. Předtím pracoval jako novinář, mimo jiné byl zástupcem šéfredaktora a šéfredaktorem týdeníku Respekt. V roce 1998 vstoupil do politiky, kde působil až do roku 2005 jako ministr bez portfeje nebo informatiky a jako poslanec za Unii svobody. Rovněž byl šéfporadcem předsedy vlády ČR. V letech 2008 až 2009 pracoval pro telekomunikační společnost Telefónica O2.

Bartoníček a Duvieusart prodali podíl v PPF. Kellnerovi jsou jediní vlastníci Leaders Renáta Kellnerová s rodinou odkoupili minoritní podíly ostatních akcionářů skupiny PPF, Ladislava Bartoníčka a J.-P. Duvieusarta a stali se tak stoprocentními vlastníky skupiny PPF. Bartoníček i Duvieusart shodně vlastnili 0,535 procenta akcií skupiny. fry, ČTK Přečíst článek

Skupina PPF je aktivní ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva 40 miliard eur (asi 980 miliard korun) a zaměstnává celosvětově 61 tisíc lidí.

PPF dokončila prodej Home Creditu v Asii. Zinkasovala 15 miliard Zprávy z firem Poskytovatel spotřebitelských úvěrů Home Credit Group z finanční divize skupiny PPF dokončil prodej svých aktiv v Indonésii a na Filipínách. Kupujícím je konsorcium dceřiných společností japonské Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pod vedením thajské Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL). PPF to uvedla na svém webu. Celková cena transakce činila podle dřívějších informací přibližně 615 milionů eur (v přepočtu asi 15 miliard korun). ČTK, vku Přečíst článek