Obchodní strategii CETINu bude řídit Khalid Husseini

Obchodní strategii v CETIN Group bude od letošního dubna řídit Khalid Husseini, uvedla to skupina, která patří PPF.

V posledních zhruba 12 letech Husseini působil na různých pozicích spojených s IT službami ve společnosti Home Credit, která stejně jako CETIN patří do investiční skupiny PPF.

„Jsem rád, že do CETIN Group mohu přinést své zkušenosti z oblasti IT a přispět k budování služeb nové generace v oblasti telekomunikační infrastruktury, a pomoci tak našim klientům přinášet větší hodnotu pro jejich koncové zákazníky,” uvedl Husseini.

„Khalidovy jedinečné znalosti a zkušenosti budou klíčové pro pokračující program transformace CETIN Group na agilního zákaznicky orientovaného poskytovatele komplexních digitálních komunikačních řešení,” dodal generální ředitel CETIN Group Juraj Šedivý.

Zkušený IT manažer

Husseini má podle skupiny CETIN téměř 30 let zkušeností s provozem, vývojem, strategií, architekturou a bezpečností v oblasti IT. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu pracoval před nástupem do Home Creditu v americké IT firmě Unisys či v nadnárodní IT a poradenské společnosti Accenture. V Home Creditu byl později zodpovědný za IT oddělení této firmy v deseti zemích s více než 4000 pracovníků.

CETIN Group vznikla v roce 2015 oddělením infrastruktury od operátora O2. Skupina vlastní a provozuje největší síť elektronických komunikací v České republice a působí také v dalších zemích střední a východní Evropy. Podle posledních údajů o hospodářských výsledcích měla skupina CETIN v roce 2021 zisk 2,57 miliardy korun a konsolidované výnosy 18,43 miliardy.

