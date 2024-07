Většina ukrajinských studentů se dostala na české střední školy. Nejúspěšnější byli na Moravě

Na střední školu se po dvou kolech přijímacího řízení dostalo asi 77 procent z téměř 6800 uchazečů s ukrajinským občanstvím. V prvním kole byla nejvyšší úspěšnost těchto uchazečů na Vysočině a v Moravskoslezském kraji, ve druhém kole v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Nepřijatí uchazeči se mohou přihlásit do třetího kola, kde mohou podávat neomezený počet přihlášek, tentokrát už jen papírovou formou. Průběžně aktualizovaný seznam nabízených oborů najdou v systému DiPSy.

V prvním kole si letos přihlášku na střední školu podalo celkem asi 157 tisíc lidí, uspělo téměř 82 procent uchazečů, školy nepřijaly přibližně 29 tisíc žáků. Z devátých tříd se na střední školu dostalo 94 procent zájemců, nejmenší podíl přijatých uchazečů byl v Praze. Tři čtvrtiny přijatých deváťáků se dostaly na školu, kam chtěli nejvíce. Ve druhém kole se na všechny druhy oborů hlásilo 12 365 uchazečů, kteří podali víc než 29 tisíc přihlášek. Celkově ve druhém kole uspělo podle ministerstva 78 procent uchazečů, školy nepřijaly asi 2700 žáků.

V prvním kole přijímacího řízení se z celkového počtu asi 6400 uchazečů s ukrajinským občanstvím na žádnou střední školu nedostalo zhruba 2200 osob, uvedlo ministerstvo. Nejvíce žáků s ukrajinským občanstvím se hlásilo na střední školy v Praze, v prvním kole asi 2300 žáků. Naopak nejméně se jich hlásilo na školy ve Zlínském a Olomouckém, přibližně 180 až 190, uvedlo ministerstvo. Ve druhém kole se z celkem asi 1570 uchazečů s ukrajinským občanstvím na žádnou střední školu nedostalo 543 lidí.

Maturitní obory především

Ukrajinští uchazeči se hlásili v prvním kole především do maturitních oborů bez nástavbového studia, do kterých si podalo přihlášku asi 3900 uchazečů, a do nematuritních oborů s výučním listem, do kterých se hlásilo asi 2700 uchazečů. Na čtyřletá gymnázia si podalo přihlášku 755 uchazečů, na lycea 571 žáků. Ve druhém kole byl počet přihlášených do ostatních maturitních oborů bez nástavbového studia a do nematuritních oborů s výučním listem relativně vyrovnaný, uvedlo ministerstvo.

V prvním kole byli nejúspěšnější uchazeči, kteří se hlásili do nástavbového studia, jednalo se ale o velmi nízký počet uchazečů, uvedlo ministerstvo. Z uchazečů, kteří se přihlásili do nematuritních oborů s výučním listem, se dostalo 64 procent. Úspěšnost uchazečů, kteří se hlásili do ostatních maturitních oborů bez nástaveb, byla 47 procent, těch se zájmem o studium na čtyřletém gymnáziu 37 procent.

Ve druhém kole byla úspěšnost hlásících se do nematuritních oborů s výučním listem 59 procent. U uchazečů, kteří se v druhém kole hlásili do ostatních maturitních oborů bez nástaveb byla úspěšnost 46 procent, v případě zájemců o čtyřletý gymnázia 32 procent, uvedl resort.

