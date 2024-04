David Ondráčka: Peklo přijímaček aneb Budoucnost mladé generace v rukou strejdů z Hospodářské komory

Přijímačky Cermatu spolu s dlouhodobě nedostatečnou kapacitou všeobecných škol jsou obrovskou ostudou této země a opravdovým zločinem na mladé generaci, píše ve svém komentáři bývalý ředitel Transparency International ČR a analytik David Ondráčka.

Česko nemá jiné zdroje než ty lidské (žádné zázračné suroviny tady neobjevíme), a my trestuhodně plýtváme potenciálem našich dětí a zkoušíme nervy, stres a zoufalství rodičů. A místo propracované, datově podložené vzdělávací politiky a promyšleného zvyšování kapacity všeobecných středních škol, pak této zásadní společenské debatě dominují strejdové z Hospodářské komory s jejich lobbingem na krajích za své oblíbené učňáky.

Dětem dnešním systémem přijímaček strašně ubližujeme. Bereme jim seběvědomí a naději v budoucnost, ničíme jejich vztahy s rodiči i spolužáky, mnozí si z toho odnesou zbytečné trauma na dlouhé roky. Budujeme tím společenskou naštvanost, která se projeví i ve volbách. Každý, kdo prochází přijímačkami na střední školy, to nazývá čirým peklem. Opravdu je ve velkých městech 90 dětí ze sta tak hloupých, že nemají na to jít k maturitě? Je naprosté šílenství, že toto záměrné trápení lidí, takovou neschopnost, nečinnost a aroganci našim politikům tolerujeme. Proč by měl někdo z těchto rodičů ještě někdy volit vládní strany, které to dopouští na celostátní i krajské úrovni?

O přijímačkách na střední školy se toho v posledních dnech napsalo dost. Mohli jsme si tak přečíst i slyšet mnoho přímých svědectví a zoufalých reportáží, ukazovaly se poměry uchazečů a volných míst (někde se třeba hlásí 1500 dětí na 50 míst), ale bohužel to nic zásadního nemění. Trapně se utěšujeme, že po 35 letech už lze podat přihlášku elektronicky. Kapacity ve velkých městech pořád dramaticky chybí a kraje ani hlavní město Praha s tím nijak zásadně nehýbou. Ministerstvo žádný reálný plán nemá, Cermat podrží, jeho testy se mu asi líbí. A čeká na opadnutí největší demografické vlny, pak si lidi nebudou zase tolik stěžovat. Problém však přetrvá.

Nervy pro děti

Dostupné a kvalitní všeobecné střední vzdělání má být pro všechny, ne jen pro elity. Jak je tomu ve většině vyspělých zemí. My však dětem „úzké hrdlo“ uděláme už při samotném vstupu na střední školy, kdy mají děti kolem 14 let a mnohé ještě zrají, teprve vůbec začínají přemýšlet co budou jednou dělat. Navíc v absolutně dynamickém světě, kde není žádná jistota, jak bude pracovní trh za 10 až 15 let vypadat, a po čem bude poptávka.

Děti se nakonec někam vejdou, nebo jim část rodičů bude platit soukromé školy. Ale velká část nezačne navštěvovat všeobecně vzdělávací školu, kam nejvíce chce, ale něco, co prostě zbylo, co je nebude bavit, a mnozí se na vzdělávání postupně vykašlou. Pár idiotů bude dál vykřikovat na sítích, že každý přece nemůže mít maturitu nebo že to celé trápí jen Prahu a Brno. Takhle ta debata nemůže skončit.

Country of the Vain

Za 35 let od revoluce se nám nepodařilo implementovat vzdělávací systém, který by zajistil všem dětem kvalitní středoškolské vzdělání. Tak, aby se v 19 letech mohly rozhodnout, zda chtějí pokračovat ve studiu nebo se věnovat řemeslu. Děti jsou zařazovány do škol v době, kdy ještě nedosáhly plného rozvinutí svých schopností, a používáme zastaralá kritéria vyučovaných předmětů z minulého století. Pak se zase divíme, že v řadě oborů zaostáváme za světem. Srovnatelné střední vzdělání pro všechny by stálo za tu investici. Do učitelů, personálu, budov a vybavení škol - posunulo by to naši společnost dopředu a v budoucnu by se nám to mnohonásobně vrátilo. Ekonomické dopady dnešního nesystému jsou obrovské.

Bezpochyby to je složitá odborná, pedagogická i politická diskuse nad vzdělávacím systémem. Jak tu síť strukturovat. Jak pracovat s demografickými trendy, jak to modelovat, jakou mít vhodnou strukturu nabídky oborů všeobecných i odborných. Kolik mít gymnázií, lyceí, nových typů středních škol ve stylu „high school“, kolik odborných škol, kolik průmyslovek. Ale takové debatě nemají dominovat strejdové z Hospodářské komory a zástupci některých korporací minulosti ve Svazu průmyslu, kteří by nejradši poslali na učňáky všechny děti, aby jimi pak naplnili fabriky. Samozřejmě kromě svých dětí, ty mají být na kvalitních školách. Přitom dobře víme, že profesní vzdělávání dnešní podoby je mrtvé, že to takto fungovat nemůže.

A musíme dělat jasné kroky ke změně testů. Není možné pokračovat v testech Cermatu s chybami a mnohdy nejednoznačným zadáním, které nehodnotí studijní předpoklady dětí, ale zkouší je z chytáků. A bez mnoha měsíců navštěvování přípravných kurzů a učení se metody, jak vyplňovat cermatí otázky, prostě děti nemají šanci.