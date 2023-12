Umělá inteligence příští rok významně prostoupí do "běžného života"

V příštím roce bude nějaký nástroj založený na umělé inteligenci (AI) využívat 70 až 80 procent Čechů starších deseti let. Je to výrazný nárůst proti letošku, kdy například textovou AI vyzkoušela asi třetina lidí a pravidelně ji využívá jen část z nich. Odhaduje to ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.

Podle ředitele pro Big Data a AI ve skupině Creative Dock Adama Hanky nejrychleji poroste využití velkých jazykových modelů. "Množí se spekulace o tom, že OpenAI může brzy vydat další model, GPT 4.5, což by opět velmi pravděpodobně znamenalo zlepšení kvality odpovědí tohoto jazykového modelu, opět zvýšilo jeho využitelnost a užitečnost. To bude mít za následek větší počet jak individuálních, tak firemních uživatelů," podotkl. A pro ty, kteří nechtějí pracovat s OpenAI, je už několik týdnů dostupný model Gemini od Googlu.

"V nadcházejícím roce se umělá inteligence stane neviditelným, ale nezbytným společníkem v každodenním životě každého z nás. AI bude klíčovou součástí chytrých telefonů a většiny kancelářských aplikací. Lidé začnou využívat funkce založené na AI, aniž by si to uvědomovali, což povede například ke zlepšení uživatelského komfortu a produktivity," uvedl Benzl.

Nejrychlejší adaptaci vidí Benzl v kancelářském prostředí, kde AI přebírá rutinní úkoly a zásadně pomáhá s tvorbou obsahu. Další oblastí je vzdělávání, kde má AI potenciál personalizovat učební zkušenost a zvyšovat efektivitu studia. Třetí oblastí je zábava, kde se AI funkce pro uživatele stávají součástí videoher, sociálních sítí nebo streamingových služeb.

"Velká a velmi pozitivní překvapení nás čekají v oblasti zdravotní péče, kde AI není jenom o diagnostice, ale také o předvídání zdravotních problémů a personalizované medicíně na základě životního stylu. Už nyní jsme u nás v ČR svědky rozvoje zdravotnických startupů a projektů zaměřených na AI ve zdravotnictví. Tyto inovace přinášejí hmatatelné výsledky od zkrácení čekacích dob na lékařská vyšetření až po efektivnější léčbu," dodal Benzl.

V příštím roce lze podle Hanky také očekávat, že bude nadále postupovat zatím pozvolná, ale už viditelná transformace pracovního trhu. Pracovní místa zatím nezanikají, ale náplň práce za počítačem se transformuje a v některých povoláních se umělá inteligence stává skutečně každodenním pomocníkem, dodal Hanka.