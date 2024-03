V severních Čechách vzniká unikátní kulturní platforma COZY STUDIO Liberec

Spojením několika projektů pod jednu střechu vzniká jedinečná umělecko-kulturní platforma, která si dává za cíl propojit interiérový design a umění s každodenním životem. Lukáš Šoltys a Jakub Šulc, kteří za projektem stojí, nápaditým propojením kreativního interiérového studia, showroomu a galerie současného výtvarného umění, vytváří zajímavé a inspirativní místo pro všechny zájemce o současný design, umění a kulturu obecně.

Spojení, které dává smysl

Společný projekt Lukáše Šoltyse, Jakuba Šulce a jejich přátel vznikl jako průsečík jejich samostatných aktivit a plánů. „Hledali jsme nový prostor pro naše studio INTERIER-O a Lukáš zase prostor pro výstavy a prezentaci své sbírky LUST Collection. A tak vznikl nápad obě aktivity spojit a vytvořit úplně nový koncept, kde se umění a design sloučí v jeden unikátní celek,“ vysvětluje Jakub Šulc. Ve studiu si tak návštěvníci mohou prohlédnout ukázky špičkového designu, vyzkoušet pohodlí sedacího nábytku, nebo otestovat svítidla, či audio sestavy. Do prostoru jsou citlivě zakomponovaná umělecká díla a v mezonetu - na galerii probíhají výstavy výrazných českých výtvarníků, sklářů a designérů.

Design a umění jako součást života

„COZY STUDIO je jedinečným místem pro setkávání a komunikaci, kde se snažíme realizovat naše myšlenky o nezávislém a plnohodnotném životě. Do toho nenahraditelně patří také umění ve svých nejrůznějších formách,“ říká Lukáš Šoltys. „Nápaditý interiérový design tak propojujeme s galerií současného umění, ale naše aktivity se přelévají také do oblasti poezie nebo filozofie,“ dodává.

COZY STUDIO, které se nachází přímo v centru Liberce, se tak rychle stává populárním místem, kde se konají výstavy, literární večery nebo filozofické debaty. „Rádi bychom přispěli k rozvíjení kulturní atmosféry celého regionu a zvýšili povědomí o uměleckých trendech současnosti u studentů, milovníků umění, ale i laické veřejnosti,“ doplňuje Jakub Šulc. Aktivity COZY STUDIA odstartovaly výstavou Michaela Rittsteina a Petera Angermanna nazvanou „Heute ist heute - Dneska je dneska“. Následně zde proběhla výstava umělců s vazbou na liberecký region, mezi kterými nechyběli David Hanvald, Jiří Dostál nebo Filip Dvořák. V současnosti probíhá zimní salon s názvem „COZY VÁNICE“, na kterém se představují díla osobností jako je kupříkladu Jiří David, Tomáš Císařovský, Antonín Střížek, nebo Bohumil Kubišta. V přípravě je výstava děl Milana Knížáka z šedesátých let, která bude zahájena pravděpodobně v březnu letošního roku.

Měníme prostor v místo

COZY STUDIO nabízí odborné konzultace, přípravu a realizaci projektů pro moderní interiéry. „Naším cílem je vytváření interiérů, kde estetika s praktičností nesoutěží, ale spolupracuje. Prostor je prázdný a nekonečný, existuje nekonečné množství variant, jak jej přetvářet a členit. Místo však vždy nějakým způsobem souvisí s jedinečností lidského života. K místu můžeme mít vztah a my se snažíme, aby byl pozitivní,“ říká Jakub Šulc.

Kromě zastoupení významných italských nebo skandinávských designových značek má studio k dispozici také vlastní truhlárnu. Tím vzniká ideální propojení myšlenky, návrhu a samotné realizace. „V Kateřinském údolí, které za 1. republiky patřilo k průmyslovým centrům Liberecka, jsme revitalizovali část staršího výrobního areálu a zde vyrábíme náš vlastní nábytek a doplňky“. Mezi hlavní sortiment patří kuchyně, knihovny, obývákové kompozice, postele, šatny, dětské pokojíčky, nebo atypické sedačky.

Láska k modernímu umění

Součástí konceptu COZY STUDIO je také liberecká Kunstahala, která svůj provoz v Kateřinkách odstartovala již v létě roku 2021 zahajovací výstavou „Liberecká smršť“, kterou odborně zaštítili malíř David Hanvald, kurátor Martin Dostál a pedagog Tomáš Rýdl. V současné době fungují oba prostory současně v rámci společných výstav a vernisáží. „Ochutnávku velkých výstav v Kunsthale mohou milovníci moderního umění okusit právě v „COZY STUDIU,“ uzavírá Lukáš Šoltys.

