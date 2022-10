V Česku i ve světě zkolaboval WhatsApp, potíže hlásily desítky tisíc lidí

Uživatelé po celém světě včetně Česká ráno a dopoledne zaznamenali výpadek služeb komunikační aplikace WhatsApp. Podle služby Downdetector, která sleduje hlášení o výpadcích, začali lidé hlásit problémy kolem 9:00 středoevropského času, uvedla agentura Reuters. Před polednem firma ohlásila, že problém vyřešila. Důvody výpadku neuvedla.

WhatsApp, služba pro rychlé zasílání zpráv, kterou vlastní Meta Platforms, utrpěla rozsáhlý výpadek a desítky tisíc uživatelů nahlásily problémy, uvedla agentura Bloomberg. Výpadek včetně nemožnosti posílat zprávy nebo se připojit k serveru hlásilo téměř 70 tisíc uživatelů, ukázala data z Down Detector. Týká se to uživatelů ve Spojeném království, Indii, Spojených arabských emirátech, Hongkongu i Česku.

„Víme, že lidé měli dnes problémy s odesíláním zpráv na WhatsAppu," uvedl mluvčí Mety v e-mailovém prohlášení. „Problém jsme vyřešili a omlouváme se za případné nepříjemnosti," dodal.

A je to tady. Zuckerbergova Meta sníží náklady o deset procent, bude propouštět Zprávy z firem Americká internetová společnost Meta hodlá v příštích měsících snížit náklady minimálně o deset procent, mimo jiné prostřednictvím redukce počtu zaměstnanců. S odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). ČTK Přečíst článek

Společnost již dopoledne prohlásila, že si „uvědomuje, že někteří lidé mají v současné době potíže s odesíláním zpráv" a pracuje na obnovení služby pro všechny.

Kolaps následuje po rozsáhlém přerušení služeb ve službách společnosti před rokem, které vedlo k nárůstu uživatelů ze strany konkurentů, jako jsou komunikační sítě Signal a Telegram.

Instagram špatně chrání data teenagerů, má zaplatit obří pokutu Zprávy z firem Irské úřady nařídily americké sociální síti Instagram zaplatit v přepočtu téměř 10miliardovou pokutu. Důvod? Platforma nedostatečně chrání soukromí nezletilých. ČTK, vku Přečíst článek

