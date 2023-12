Umělá inteligence pohledem práva. Jaké jsou její přínosy, rizika i hrozby?

První prosincový díl podcastu Právo k Ranní Kávě reflektuje téma, které nejméně poslední rok doslova hýbe podstatnou částí společnosti, a jež se chtě nechtě týká všech, jejichž práce alespoň trochu spočívá v kritickém zkoumání nestrukturovaných dat. Řeč je o generativní umělé inteligenci typu ChatGPT.

Nejen o tom, jak lze o generativní AI uvažovat v právním kontextu, ať už se jedná zejména o otázky odpovědnosti za jí generované výstupy, problematiku autorského práva, ochrany osobních údajů nebo zpracování dat; ale i o tom, jak lze uvažovat o jejím začlenění do pracovních procesů, pohovoří host Martina Frolíka, specialista na právo informačních technologií a duševního vlastnictví, advokát a partner AK PRK Partners Michal Matějka.

Na rozhovor s hostem tradičně naváže advokátka Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikaturních novinek. Nastíní, co přinese mimo jiné návrh zákona o volebních kampaních, jímž by se mělo docílit kodifikace pravidel kampaní společných pro všechny volby. Dále se zaměří na návrh novely zákona o důchodovém pojištění, jíž by došlo k provedení reformních kroků k posílení jeho finanční a sociální udržitelnosti. Na přetřes přijde i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím, a také návrh zákona o transformaci České pošty nebo tzv. turbonovela.

Z judikatury Kristýna shrne nález Ústavního soudu (sp. zn. IlI. ÚS 2300/21) k obsahu práva na spravedlivý proces a práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům v trestním řízení. Dále shrne nález Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 1534/23) o následku nesplnění poučovací povinnosti na běh promlčecí lhůty pro uplatnění nároku v režimu zákona o odpovědnosti státu za škodu. A nakonec rozebere rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j. 3 Afs 249/2021-46), který se týká toho, za splnění jakých podmínek má správce daně zahájit daňovou kontrolu v případě, že se dozví o skutečnostech či důkazech nasvědčujících tomu, že byl spáchán podvod na DPH.

