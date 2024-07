Ukrajinský stop pro ropný Lukoil. Maďarsko a Slovensko čekají problémy

Ukrajinský zákaz přepravy ropy ruské společnosti Lukoil přes ukrajinské území může mít výrazný dopad na Maďarsko. V zemi, která pokrývá 70 procent své spotřeby ropy dovozem z Ruska, hrozí výrazný nárůst cen a výpadky provozů. Problémy by mohly nastat během několika týdnů, napsal dnes server Politico s odkazem na oslovené analytiky. Ukrajinské opatření se dotýká i Slovenska.

Reklama

Zhruba polovinu maďarského dovozu ropy z Ruska tvoří nákupy od firmy Lukoil. "Ukrajinská opatření mohou vytvořit závažnou situaci," uvedla polská analytička Ilona Gizińská z varšavského Střediska pro východní studia. Podle ní v zemi hrozí výrazný nárůst cen pohonných hmot i nedostatek ropy pro některé provozy. Problémy by se podle ní mohly projevit v řádu týdnů.

Záhadná úmrtí. Už čtvrtý manažer Lukoilu je po smrti. Údajně spáchal sebevraždu Zprávy z firem Vysokého manažera ruské ropné společnosti Lukoil našli mrtvého v jeho kanceláři. Čtyřiapadesátiletý viceprezident společnosti Vitalij Robertus údajně spáchal sebevraždu. S odkazem na sdělení firmy o tom informují ruská média. Je to už čtvrté podivné úmrtí člena vedení druhého největšího ruského producenta ropy od roku 2022, kdy Rusko rozšířilo invazi Ukrajinu, nad čímž představenstvo společnosti tehdy vyjádřilo znepokojení. ČTK Přečíst článek

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pátek řekl, že ukrajinský zákaz by mohl v dlouhodobé perspektivě ohrozit maďarskou energetickou bezpečnost. Řešení se s ukrajinskými úřady zatím nepodařilo nalézt. "Jsme schopni situaci stabilizovat dočasnými řešeními, ale to nebude stačit ani v blízké budoucnosti," uvedl Szijjártó podle agentury Reuters.

Strategické zásoby

Budapešť nyní musí hledat alternativní dodávky. V krátkodobé perspektivě se může spolehnout na své strategické rezervy. Szijjártó již jednal se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem o možnosti, že by Maďarsko kupovalo ropu od jiných ruských společností, na které Ukrajina neuplatňuje svůj zákaz. Maďarsko by mohlo také posílit dodávky ropy z ropovodu Adria, který vede z Chorvatska.

Reklama

K čemu jsou sankce? Rusko díky bulharské výjimce získává miliardy na financování války Money Kreml letos na svou vojenskou kampaň na Ukrajině získal téměř miliardu eur (zhruba 24 miliard korun) navíc prodejem svých ropných produktů, a to i navzdory unijním sankcím. Napsal to s odkazem na své zdroje a shromážděné analýzy a vyšetřování server Politico, podle kterého to Rusku umožnila ropná společnost Lukoil a Bulharsko, využívající mezery v sankčních pravidlech zavedených v souvislosti s ruským vpádem na Ukrajinu. ČTK Přečíst článek

Ukrajinský zákaz se dotkl i dodávek Lukoilu pro Slovensko. Tamní rafinerie společnosti Slovnaft, která zásobuje i Česko, přechází na alternativní dodavatele.

Další v pořadí

Omezení se týká jižní větve ropovodu Družba, která vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Hlavními ruskými vývozci ropy touto cestou jsou firmy Rosněfť, Lukoil a Tatněfť. Zákaz Ukrajina uplatňuje jen na Lukoil, není však vyloučeno, že by ho mohla rozšířit i na další ruské firmy.

Ruský Lukoil se pokusí obejít sankce Zprávy z firem Největší soukromý prodejce ruské ropy se chystá na sankce. Ve hře je přejmenování poboček i prodej některých částí. ČTK Přečíst článek