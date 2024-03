Záhadná úmrtí. Už čtvrtý manažer Lukoilu je po smrti. Údajně spáchal sebevraždu

Vysokého manažera ruské ropné společnosti Lukoil našli mrtvého v jeho kanceláři. Čtyřiapadesátiletý viceprezident společnosti Vitalij Robertus údajně spáchal sebevraždu. S odkazem na sdělení firmy o tom informují ruská média. Je to už čtvrté podivné úmrtí člena vedení druhého největšího ruského producenta ropy od roku 2022, kdy Rusko rozšířilo invazi Ukrajinu, nad čímž představenstvo společnosti tehdy vyjádřilo znepokojení.

Reklama

Lukoil je největší ze zbývajících soukromých ropných společností v Rusku. Řada dalších firem z tohoto odvětví přešla v posledních desetiletích pod státní kontrolu.

Prokremelská média, například populární telegramový kanál Baza, bez uvedení dalších zdrojů uvedla, že si Robertus vzal život. Krátce před smrtí si prý stěžoval, že se necítí dobře, a požádal o prášky na bolest hlavy. Pak po mnoho hodin neopouštěl svou kancelář. Zaměstnanci v ní posléze našli jeho tělo bez známek života. Příčinou smrti bylo udušení, píše Baza.

Podivná úmrtí

V říjnu 2023 v Lukoilu zemřel ve věku 66 let generální ředitel Vladimir Někrasov. Příčinou bylo akutní selhání srdce, oznámila tehdy společnost. Někrasov nastoupil do funkce jen krátce předtím - poté, co v roce 2022 zemřel při pádu z okna moskevské nemocnice tehdejší generální ředitel Ravil Maganov.

Ruská policie po Maganovově smrti zahájila vyšetřování. Podle tehdejších zpráv médií byla nejpravděpodobnější příčinou sebevražda. Kromě problémů se srdcem lékaři Maganovovi v nemocnici diagnostikovali deprese, uváděl tisk. V roce 2022 zemřel také manažer společnosti Lukoil Alexander Subbotin. Život ho údajně stála okultní léčba závislosti na alkoholu.

Od začátku invaze na Ukrajinu byla nalezena mrtvá i řada dalších špičkových ruských manažerů. Bylo mezi nimi mnoho představitelů plynárenské skupiny Gazprom a jejích dceřiných společností.

Šéf Lukoilu zemřel po pádu z okna. Údajně spáchal sebevraždu Zprávy z firem Šéf druhého největšího ruského producenta ropy Lukoil Ravil Maganov zemřel po pádu z okna nemocnice, kde byl na vyšetření. Podle ruské agentury TASS spáchal sebevraždu. Lukoil byla jedna z prvních ruských firem, která se vyslovila proti invazi na Ukrajině, uvedla agentura Bloomberg. Podle ruských médií je to letos již sedmé podezřelé úmrtí některého z nejvyšších ruských manažerů. duk, ČTK Přečíst článek

Moskva jde po bývalém viceprezidentovi Gazprombanky. Ten se rozhodl bojovat proti Rusku Zprávy z firem Ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání po Igorovi Volobujevovi, bývalém viceprezidentovi Gazprombanky. S odvoláním na databázi hledaných osob to na svém webu píše list Kommersant. Volobujev je podle ministerstva stíhán kvůli blíže neupřesněnému trestnému činu. Bývalý viceprezident banky ruského plynárenského koncernu Gazprom podle dřívějších zpráv tisku krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu utekl právě do sousední země, kde se přidal k vojákům a bojuje proti Rusku. ČTK Přečíst článek