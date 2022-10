Ruský Lukoil se pokusí obejít sankce

Největší soukromý prodejce ruské ropy se chystá na sankce. Ve hře je přejmenování poboček i prodej některých částí.

Reklama

Ruská ropná společnost Lukoil PJSC uvažuje o rozdělení své divize obchodu s ropou a prodeji své rafinerie v Itálii. Chce tak omezit dopad sankcí a nadcházejícího embarga Evropské unie na ruskou ropu. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Lukoil je největším soukromým producentem ropy v Rusku a není pod sankcemi EU.

Lukoil možná přistoupí k restrukturalizaci své obchodí divize Litasco. Vzniknout by mohly dvě pobočky, z nich jedna bude sídlit v Ženevě a druhá v Dubaji.

Evropská komise představila nový energetický balík. Omezí cenu plynu, nezavede ale cenový strop Politika Evropská komise (EK) navrhla vytvořit mechanismus, který by v nadcházející zimě umožnil dočasně omezit velkoobchodní cenu plynu. Jde o součást dalšího souboru opatření, kterými chce unijní exekutiva bojovat proti energetické krizi. Nový plán stanovuje i principy pro společné nákupy plynu a uvolnil by miliardy eur z unijních fondů na pomoc firmám a domácnostem. Nezahrnuje ale dříve diskutované varianty cenového stropu. ČTK Přečíst článek

Lukoil také zkoumá možnost prodeje své rafinerie ISAB na Sicílii s kapacitou 300 tisíc barelů denně. Závod odebírá ruskou ropu, ale hrozí, že jakmile vstoupí 5. prosince v platnost zákaz EU, nebude moci tuto ropu získávat. Věřitelé také nechtějí firmě poskytnout peníze na nákup jiných dodávek.

Přejmenování poboček v Evropě i Emirátech

Firma Litasco v roce 2019 podle svých internetových stránek koupila a prodala kolem čtyř milionů barelů ropy a rafinovaných produktů denně. To z ní činí jednoho z největších obchodníků s ropou na světě.

Reklama

Podle plánu by se ženevská pobočka měla jmenovat Litasco West. Nadále by odebírala neruskou ropu a provozovala další evropské rafinerie v Bulharsku a Rumunsku a také by si ponechala menšinový podíl v nizozemském závodě Zeeland provozovaném firmou TotalEnergies.

Putinova noční můra. Cena plynu dramaticky klesá Money Rychlé dodávky z alternativních zdrojů, německé zásobníky téměř plné a více než příhodná předpověď počasí. Zdá se, že Evropa přeci jen energetickou krizi zvládne. ČTK Přečíst článek

Dubajská pobočka by se jmenovala Litasco Middle East. Byla by zodpovědná za obchodování s ruskou ropou a řízením asijských operací, včetně singapurské pobočky, uvedly zdroje. Dubajskou pobočku by nadále vlastnil Lukoil, není ale jasné, jak by to bylo s vlastnictvím ženevské pobočky.

Emiráty bez sankcí

Firma Litasco již přesunula větší část svých obchodních aktivit do Dubaje. Zde se počet zaměstnanců zvýšil na 40 z deseti před ruskou invazí. Dubaj se stala přední destinací pro jednotlivce i firmy z Ruska, kteří se chtějí přesunout do zahraničí. Spojené arabské emiráty nenásledovaly Evropu a USA a neuvalily na Rusko sankce. Jsou atraktivní také kvůli daním.

Rafinerie ISAB se nachází blízko města Syrakusy a je jednou z největších v Evropě. Podle zdrojů je o ní zájem, mezi potenciálními kupci jsou dubajská společnost Onex Holding a americký fond Crossbridge Energy Partners. Italská vláda situaci pozorně sleduje, v březnu ale uvedla, že znárodnění závodu neplánuje. Rafinerie se na dodávkách paliva v Itálii podílí přibližně čtvrtinou a přímo i nepřímo zaměstnává více než 3000 lidí.

Loyalita za peníze. Putin zdvojnásobil platy ruským úředníkům na okupované Ukrajině Politika Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého osoby zastávající funkce ve státním aparátu a odeslané služebně do okupovaných oblastí na východě a jihu Ukrajiny budou dostávat dvojnásobný plat. O Putinově dekretu informovala ruská média. ČTK Přečíst článek