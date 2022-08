Udržitelný přístup je konkurenční výhodou

Principy udržitelnosti jsou součástí firemní kultury. Definovat je a dodržovat představuje pro firmy nesporně výzvu. Naopak, jejich nedodržování může mít negativní dopady, a to nejen na reputaci či financování, ale i na vztahy se zákazníky a dodavateli.

Udržitelnost je dnes diskutovaným tématem a pro firmy závazkem do budoucna. Naplnění cílů udržitelné budoucnosti vyžaduje pozornost nás všech – od prostředí, ve kterém žijeme, přes zákazníky, jež obsluhujeme až po budoucnost podnikání. Otázkou je, zda české firmy umějí s principy ESG pracovat.

„Pozitivní je, že mnohé vnímají ESG nejen jako nezbytné investice, ale jako příležitost. Dle našich průzkumů 68 procent dotázaných firem považuje uplatňování principů ESG za konkurenční výhodu a vycházejí z předpokladu, že společnosti, které na udržitelnost nedbají, budou mít v budoucnu potíže se získáváním financí. A potvrzují to i čísla, protože v roce 2021 tvořily ESG úvěry již 20procentní podíl našich dlouhodobých firemních úvěrů. V celkových číslech mluvíme o 33 miliardách korun,“ říká Jan Jašek, ředitel Industry Expertise Centra a ESG ambasador UniCredit Bank.

Investice do obnovitelných a zelených zdrojů energií s podporou evropských fondů, udržitelné zemědělství, udržitelné a nízkoenergetické budovy, investice do snižování emisí a spotřeby energií nebo transformace zdravotnictví – to vše je závazek k udržitelné budoucnosti. I přes složité události současného světa jako je například konflikt na Ukrajině či energetická krize nelze tento vývoj opomíjet.

Jašek k tomu dodává: „Společnostem umíme pomoci formulovat konkrétní cíle a dovést je k úspěšné realizaci projektu. V současnosti poskytujeme například financování obnovitelných zdrojů výroby energie, mezi které patří vodní a větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, biomasa či bioplynové stanice. Na všechny ESG úvěry poskytujeme klientům výhodnější úrokové sazby.“

ESG Barometr pomůže

Pro efektivní a strukturovaný dialog s klienty na téma ESG vyvinula UniCredit Bank účinný nástroj tzv. ESG Barometr. Jde o jednodušší verzi strukturovaného ratingu pro malé a střední firmy, pro něž je zpracování komplexního ESG reportu neefektivní nebo příliš nákladné. ESG Barometr slouží k lepší analýze konkrétních potřeb klientů s cílem individuální klasifikace z hlediska ESG rizik a příležitostí.

„Standardně mají banky k dispozici ESG dotazník od České bankovní asociace, který vyhodnocuje pouze rizikovost firmy v oblasti ESG pro potřeby reportingu. Naproti tomu ESG Barometr vyvinutý skupinou UniCredit je analytický nástroj zaměřený na identifikaci příležitostí v oblasti udržitelnosti. Hodnotí firmu z hlediska společenské zodpovědnosti, environmentální a sociální udržitelnosti,” dodal Jašek.

ESG Barometr umožňuje rozpoznat investiční příležitosti s cílem získání konkurenční výhody či eliminaci ESG rizik. Pokrývá specifická témata týkající se životního prostředí (Environmental), sociálních otázek (Social) a řízení firmy (Governance) pro různá průmyslová odvětví. „Nástroj zahrnuje celkem 19 sektorů, pro které je schopen vyhodnotit konkrétní společnost z pohledu její udržitelnosti. Díky němu je možné identifikovat oblasti rozvoje, doporučení a případná opatření,“ přibližuje Jašek.

Dobrou zprávou je, že Čechům záleží na tom, jak se firmy chovají k zaměstnancům i ke svému okolí. Dodržování zásad společenské odpovědnosti v podnikové sféře a zároveň trvalé udržitelnosti totiž považuje za důležité 93 procent lidí, což vyplynulo z průzkumu banky. O této problematice tak ještě určitě uslyšíme.

