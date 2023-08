U.S. Steel zatím majitele nemění. Cleveland-Cliffs chtěl ocelárnu „získat moc levně“

Americká ocelárna United States Steel, která je jedním z největších zaměstnavatelů na Slovensku, odmítla nabídku na převzetí za 7,3 miliardy dolarů (více než 160 miliard korun) od konkurenční společnosti Cleveland-Cliffs a nyní zkoumá své další možnosti. Firma to uvedla v dnešním sdělení. Nabídek na převzetí celého podniku nebo jeho částí obdržela více, bližší podrobnosti k tomu ale nesdělila.

Reklama

Cleveland-Cliffs učinila nabídku již koncem července, U.S. Steel ji však odmítla a označila za nepřiměřenou. Cleveland-Cliffs se rozhodla nabídku zveřejnit, aby se o ní dozvěděli akcionáři. Nabídnutá cena představuje ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií na burze prémii 43 procent.

Spojení firmy Cleveland-Cliffs, která má v současnosti tržní kapitalizaci zhruba 7,5 miliardy dolarů, s U.S. Steel by vytvořilo globálního ocelářského giganta. Pomohlo by mu lépe konkurovat v odvětví, kterému z velké části dominuje Čína, uvedla agentura Reuters.

Jeden z největších zaměstnavatelů na Slovensku, ocelárny US Steel, může být na prodej Zprávy z firem Jeden z největších zaměstnavatelů na Slovensku, ocelárny US Steel Košice, může být na prodej. Prodej by potenciálně ohrozil pracovní místa tisíců jeho zaměstnanců. Kolos US Steel podle své dnešní zprávy (viz níže) zvažuje prodej svých částí nebo celého podniku, možná doprovázené stažením z burzy. Největším akcionářem US Steel je nyní společnost BlackRock, největší správce majetku na světě. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Nabídka na převzetí přišla poté, co U.S. Steel vykázala páté čtvrtletí za sebou pokles zisku a čtvrté čtvrtletí pokles tržeb. Od začátku letošního roku akcie firmy klesly o více než devět procent.

Akviziční master

Cleveland-Cliffs patří v oblasti akvizic mezi nejaktivnější firmy ve svém odvětví. V roce 2020 koupila společnost AK Steel Holding a rovněž americkou divizi ocelárny ArcelorMittal. Společnost dodala, že její nabídka na převzetí U.S. Steel má podporu odborového svazu United Steelworkers, který je největším odborovým svazem v ocelářském průmyslu v Severní Americe.

Firmu U.S. Steel v roce 1901 založili tehdejší titáni amerického průmyslu, jako byl John Pierpont Morgan či Andrew Carnegie. Současný generální ředitel David Burritt, který je ve funkci od roku 2017, zahájil transformaci firmy. V minulosti skomírající skupina se nyní orientuje spíše na opětovné využití kovového šrotu než na produkci oceli z rudy.

Energetická krize je i příležitostí. Třeba pro vývoj malých jaderných reaktorů Money Malé jaderné reaktory mohou být v provozu už za pár let, tvrdí potenciální výrobci. Současné nejistoty kolem nedostatku energie tedy neodstraní, ale mohly by přispět k jistější skladbě budoucího energetického mixu. Na vývoji se podílejí i české firmy. Tvůrci však budou muset ještě vyřešit podstatné finanční a administrativní problémy. Josef Tuček Přečíst článek

Strnadův CSG za miliardy rozšíří a zmodernizuje výrobny vojenské techniky Zprávy z firem Nové provozy vzniknou v České republice i na Slovensku ve firmách Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army a slovenské MSM Group, jež jsou součástí divize CSG Defence. nst Přečíst článek

Strnadova Excalibur Army rekordně zvýšila tržby i zisk. Zbrojovka zakázky nestíhá a přistaví další halu Zprávy z firem Zbrojovka Excalibur Army hlavně díky dodávkám vojenské techniky na Ukrajinu více než zpětinásobila své tržby na rekordních 13,5 miliardy korun ze zhruba 2,5 miliardy korun v roce 2021. Čistý zisk zbrojovky vzrostl sedminásobně z 222 milionů na 1,656 miliardy korun, což je také nejvyšší hodnota v historii firmy, která patří do strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG). ČTK Přečíst článek