Jeden z největších zaměstnavatelů na Slovensku, ocelárny US Steel, může být na prodej

Jeden z největších zaměstnavatelů na Slovensku, ocelárny US Steel Košice, může být na prodej. Prodej by potenciálně ohrozil pracovní místa tisíců jeho zaměstnanců. Kolos US Steel podle své dnešní zprávy (viz níže) zvažuje prodej svých částí nebo celého podniku, možná doprovázené stažením z burzy. Největším akcionářem US Steel je nyní společnost BlackRock, největší správce majetku na světě.

O prodeji se hovoří řadu let

Podnik US Steel ve své zmíněné zprávě uvádí, že přijal ke zvážení nevyžádané nabídky na odkup jednotlivých svých částí i podniku jako celku.

O prodeji konkrétně US Steel Košice se hovoří řadu let, nyní by tedy mohl být prodej košického závodu, největšího zaměstnavatele východní částí Slovenska, definitivně zpečetěn. O koupi košických oceláren se v poslední době zajímal například český miliardář Pavel Tykač nebo maďarský petrochemický podnik MOL. US Steel se svých dalších závodů v Evropě, konkrétně v Srbsku, již zbavil.

Spekulace o prodeji US Steel Košice jsou na Slovensku tradičně politicky třaskavým tématem, a pokud by se nyní opět rozhojnily, mohou promluvit do napjaté atmosféry před blížícími se tamními parlamentními volbami.

