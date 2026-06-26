Umělá inteligence prodraží iPhone. Apple zvyšuje ceny po celém světě
Apple zdražuje iPhony, iPady i MacBooky. Boom umělé inteligence žene nahoru ceny čipů a úložišť, a technologický gigant tak poprvé výrazně přenáší vyšší náklady přímo na zákazníky.
Apple oznámil výrazné zdražení svých produktů po celém světě. Dražší budou iPhony, iPady i MacBooky. Podle serveru CNBC se firma rozhodla promítnout do cen prudce rostoucí náklady na paměťové čipy a úložiště, které zdražují kvůli masivnímu budování datových center pro umělou inteligenci.
Akcie Applu na newyorské burze v reakci klesly o necelých šest procent. Jde o největší propad od dubna 2025.
Na americkém trhu zdraží MacBook Neo o 100 dolarů na 699 dolarů, tedy zhruba 14 900 korun. Cena MacBooku Air s úložištěm 512 GB vzroste o 200 dolarů na 1299 dolarů. MacBook Pro s úložištěm 1 TB bude dražší o 300 dolarů a nově vyjde na 1999 dolarů.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Zdražování se dotkne také iPadů. Základní model podraží z 349 na 449 dolarů. iPad Mini zdraží o 100 dolarů na 599 dolarů a iPad Pro Wi-Fi s úložištěm 256 GB bude místo 999 dolarů stát 1199 dolarů.
Firma přenáší vyšší náklady na zákazníky
Apple tak poprvé přenáší vyšší náklady na paměti a úložiště přímo na zákazníky. Šéf firmy Tim Cook krátce před oznámením uvedl, že zdražení se stalo nevyhnutelným.
„Odvětví spotřební elektroniky čelí bezprecedentní výzvě,“ uvedl Apple v prohlášení. Rychlá expanze datových center pro umělou inteligenci podle firmy vyvolala mimořádný růst poptávky po pamětech a úložištích. „Nikdy jsme nezažili tak rychlý a tak výrazný nárůst cen komponent,“ dodala společnost.
Firma už v květnu tiše stáhla z prodeje nejlevnější Mac mini za 599 dolarů s úložištěm 256 GB. Nejlevnější dostupnou variantou se tak stal model za 799 dolarů. Apple zároveň nevyloučil, že může přijít další vlna zdražování.
„Je to jako stoletá povodeň. Nic podobného jsem za více než 40 let v oboru nezažil,“ řekl minulý týden Cook.
Rostoucí ceny komponent donutily výrobce prémiové výpočetní techniky zvýšit ceny. V USA budou iPady zdražovat o více než 15 procent, MacBooky i o 20 procent.
Kdo nekoupil, prohloupil. Apple zdraží, a to pořádně
Zprávy z firem
Rostoucí ceny komponent donutily výrobce prémiové výpočetní techniky zvýšit ceny. V USA budou iPady zdražovat o více než 15 procent, MacBooky i o 20 procent.
Rostoucí náklady na infrastrukturu umělé inteligence se tak začínají promítat i do cen běžné spotřební elektroniky. Komentátor Bloombergu Chris Bryant už v květnu upozornil, že investice velkých technologických firem do AI mohou v příštích letech dosáhnout několika bilionů dolarů. To bude dál tlačit nahoru ceny komponent, jako jsou grafické procesory, paměti a úložiště.
Dopad AI se přitom rozšiřuje i mimo grafické čipy. Rostoucí poptávka začíná zasahovat také trh s centrálními procesory, kterých se první vlna AI boomu tolik nedotkla. S nástupem autonomních AI agentů, kteří vyžadují stále výkonnější hardware, se tlak na celý dodavatelský řetězec dál zvyšuje.
Zdražení Applu tak ukazuje, že náklady na závod v umělé inteligenci nemusejí nést jen technologické firmy. Stále častěji je mohou pocítit i běžní zákazníci při nákupu telefonů, tabletů a počítačů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.