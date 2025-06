Co Biden zablokoval, to Trump odšpuntoval. Americké ocelárny koupili Japonci

Zrodil se druhý největší výrobce oceli na světě, píše agentura Bloomberg. Americké ocelárny U.S. Steel míří do rukou japonského rivala.

Japonská ocelářská společnost Nippon Steel dokončila převzetí amerického konkurenta U.S. Steel, firmy to ve středu oznámily ve společné tiskové zprávě. Transakci minulý týden schválil americký prezident Donald Trump s podmínkou, že vláda Spojených států získá takzvanou zlatou akcii. Ta umožní vetovat řadu klíčových firemních rozhodnutí, například přesun produkce mimo USA.

Společnost Nippon Steel podala nabídku na převzetí U.S. Steel za 14,9 miliardy dolarů (zhruba 322 miliardy korun) koncem roku 2023. Transakci však zablokoval předchozí americký prezident Joe Biden, a to z důvodů národní bezpečnosti. Spojením podniků vznikne druhý největší výrobce oceli na světě, uvedla agentura Bloomberg.

„Toto partnerství ochrání a vytvoří přes 100.000 pracovních míst prostřednictvím rozsáhlých investic do výroby oceli ve Spojených státech,“ uvedly firmy v tiskovém prohlášení. „Toto partnerství zajišťuje, že U. S. Steel si zachová své ikonické jméno a ústředí v Pittsburghu,“ dodaly. Společnost Nippon Steel slíbila, že do rozvoje firmy U.S. Steel do roku 2028 investuje zhruba 11 miliard dolarů.

Firma U.S. Steel se v rámci transakce stala dceřinou společností plně vlastněnou japonským podnikem. S jejími akciemi se ve středu přestalo obchodovat na newyorské burze. Podle tiskové zprávy nicméně budou většinu členů správní rady U.S. Steel tvořit američtí občané. Američané budou rovněž zastávat klíčové manažerské posty, včetně funkce výkonného ředitele.

Společnost U.S. Steel byla založena v roce 1901 a má sídlo v Pensylvánii. Bývala symbolem americké ekonomické zdatnosti, v poslední době ale jen těžko drží krok se zahraniční konkurencí. Firma vlastní mimo jiné košické železárny U.S. Steel Košice, dříve Východoslovenské železárny.

