Threads pro Evropu se spustí za méně než den

Americká internetová společnost Meta Platforms podle médií ve čtvrtek v Evropské unii spustí svou sociální síť Threads, kterou se snaží konkurovat síti X amerického miliardáře Elona Muska. Na webových stránkách sítě Threads v EU je teď blíže nespecifikovaný odpočet, který by měl skončit ve čtvrtek v poledne. Oficiální zprávu oznamující spuštění sítě Threads v EU však Meta zatím nezveřejnila.

Reklama

Meta je vlastníkem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp. Provoz sítě Threads firma zahájila začátkem července, v Evropské unii však spuštění sítě odložila kvůli přísné unijní regulaci internetových služeb.

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg v říjnu uvedl, že síť Threads alespoň jednou měsíčně využívá téměř 100 milionů uživatelů. Dodal, že podle jeho názoru by se počet uživatelů do několika let mohl vyšplhat až na jednu miliardu.

„Rozšíření do Evropy je důležitým testem dlouhodobé životnosti sítě Threads,“ uvedla nedávno nezávislá analytička technologického sektoru Debra Aho Williamsonová. V příštím roce by podle ní mohla síť díky spuštění provozu v EU získat zhruba 40 milionů nových uživatelů.

Musk na konci července uvedl, že počet uživatelů, kteří alespoň jednou měsíčně využívají jeho síť X, dosáhl nového maxima a překročil 540 milionů. Musk, který je nejbohatším člověkem na světě a šéfem podniku na výrobu elektromobilů Tesla, koupil síť loni v říjnu za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun). Tehdy se ještě nazývala Twitter.

Za Muskova působení se mimo jiné uvolnila pravidla pro psaní příspěvků, podle kritiků se tak ale otevřela cesta k nenávistným projevům nebo šíření nepravdivých informací. Musk propustil většinu zaměstnanců podniku, včetně lidí zodpovědných za odstraňování problematického obsahu, a obnovil účty, které byly dříve zablokovány například kvůli nenávistným projevům. Obavy ohledně nedostatečné regulace obsahu a některé Muskovy kontroverzní výroky vedly k tomu, že řada inzerentů se od sítě X distancovala.

Využije Zuckerberg krize Elona Muska? Sociální síť Threads míří do Evropy Zprávy z firem Americká internetová společnost Meta Platforms hodlá v prosinci spustit v Evropě svou sociální síť Threads, kterou se snaží konkurovat síti X. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal americký list The Wall Street Journal. ČTK Přečíst článek