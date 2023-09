Tatra vyvíjí nový náklaďák s názvem Force, který se má v budoucnu stát plně autonomním

Kopřivnická společnost Tatra Truck, patřící do skupiny CSG, testuje nový vůz. Model Tatra Force se pyšní především automatizovaným řízením, které společnost v současnosti testuje a vyvíjí. Projekt je rozdělen do tří fází, přičemž v současné době probíhá jeho první fáze, která představuje testování systémů. Poslední fází má být nákladní vůz s automatizovaným řízením 3. úrovně, který bude schopen autonomní jízdy.

Na zkušebním polygonu automobilky Tatra Trucks je v současnosti možné vidět automobil Tatra Force, v jehož kabině při jízdách nesedí řidič, ale ovládá jej operátor pomocí dálkového ovládání. Zkoušený prototyp s dálkovým ovládáním, je předobrazem vozidel, které mohou najít uplatnění u záchranářských jednotek i v průmyslu.

První fáze projektu zahrnuje integraci senzoriky do vozidla a zprovoznění asistenta odbočení a asistenta pasivní změny pruhu. Ve druhé fázi bude vozidlo opatřeno Lidarem pro informativní detekci překážek. Ve třetí fázi už bude senzorika pomocí implementovaného softwarového a hardwarového rozhraní vozidlo sama řídit, ovládat rychlost jízdy a také chod motoru nebo funkce převodovky i brzdového systému atd. To umožní navíc zprovoznit další pokročilé asistenční systémy (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) jako adaptivní tempomat, asistenty nouzového brzdění nebo změny pruhů a jiné.

Nová Tatra Force

Prototyp je už od počátku vyvíjen i pro použití ve specifických podmínkách s ohledem na typická prostředí provozu automobilů Tatra. „Snažíme se vyvinout vůz připravený i do nejtěžších provozních podmínek, kde se tatry běžně pohybují, musí mít tedy například senzory s vyšší odolností nebo disponovat systémem kybernetické bezpečnosti,“ uvedl technický ředitel společnosti Tatra Radomír Smolka. „Záchranářské a hasičské sbory ve stále větší míře poptávají vozidla s automatizovaným řízením či dálkovým ovládáním, která by mohla být bez osádky vysílána do nebezpečných zón,“ doplnil k možnému využití nového vozu Smolka.

Na projektu implementace systému automatizovaného do vozu Tatra Force nejnovější třetí generace společně s kopřivnickou automobilkou spolupracuje tým Mobility Lab Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a společnost Valeo. Vedle odborníků je do projektu zapojena řada studentů doktorského a magisterského studia v pozici výzkumník junior. Vývoj automobilu běží od roku 2021.

