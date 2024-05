Tameh vznesl u soudu námitku k restrukturalizačnímu plánu Liberty Ostrava

Společnost Tameh Czech, která dodávala energie huti Liberty Ostrava, vznesla u soudu námitku proti jejímu restrukturalizačnímu plánu. Plán je podle ní nereálný, řekl mluvčí Tamehu Patrik Schober. Ivo Štěrba za Liberty uvedl, že lhůta pro vznášení námitek věřitelů k restrukturalizačnímu už uplynula a firma konečné rozhodnutí soudu očekává v nejbližších dnech.

Liberty Ostrava je od loňska v problémech. Už delší dobu má potíže platit závazky a většina jejích provozů od prosince stojí. Tameh Czech, jenž skončil v úpadku, zastavil huti dodávky energií. Převážná část zaměstnanců obou firem je od té doby doma. Před věřiteli, kterých je okolo 1300, chrání huť moratorium vyhlášené soudem. Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

Liberty věřitelům a soudu předložila restrukturalizační plán. Oznámila, že další spolupráci s Tamehem nepředpokládá, a uvedla, že je v pokročilé fázi přípravy nového energetického komplexu, který jí zajistí energie místo Tamehu. Firma uvádí, že vysokou pec, kterou má už déle než půl roku v takzvaném teplém útlumu, má v plánu opět spustit od 1. ledna 2025. Při teplém útlumu se udržuje teplo podstatně nižší než při normálním provozu. Huť uvedla, že má vypracováno i dočasné řešení na spuštění vysoké pece během několika měsíců.

„Navrhovaný plán vyvolává vážné obavy, zejména kvůli nejistotě ohledně emisních povolenek, nejasnému finančnímu plánu a nereálné době instalace nového energetického komplexu,” uvedl Tameh. Nejasností kolem restrukturalizačního plánu Liberty je podle Tamehu více.

Přijde jiný investor?

Schober také řekl, že notář Josef Kawulok, který potvrdil, že restrukturalizační plán Liberty Ostrava oficiálně schválila potřebná většina oprávněných věřitelů, jedná ve střetu zájmů. Na výsledku hlasování měl totiž podle něj vlastní zájem, protože je jedním z věřitelů Liberty.

Také ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) před týdnem řekl, že nevěří plánům majitele Liberty Ostrava na záchranu huti. Pokračování výroby oceli v regionu má podle něj větší naději spíš s případným jiným investorem. Obavy o realističnost plánů na restrukturalizaci firmy vyjádřil na začátku května i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Štěrba dnes sdělil, že v provozech huti pokračuje postupné nabíhání výroby. „Na hrubé válcovně jsme z dovezených sochorů úspěšně vyválcovali 1100 tun výrobků. Vyrábíme také na provozech svodidel a důlních výztuží, zinkovně a na svařovně,” uvedl Štěrba.

Rozhodnutí o překážkách na straně zaměstnavatele, kvůli nimž zaměstnanci nemohou chodit do práce, firma v půlce května prodloužila do 30. června. Zaměstnanci, kteří chodí do práce, se střídají, mluvčí Kateřina Zajíčková tehdy řekla, že jich denně pracuje v průměru asi 1700. I s dceřinými firmami má Liberty Ostrava podle údajů firmy přibližně 5100 zaměstnanců.

