Synthos Kralupy ukončí část výroby kaučuku, propustí desítky lidí

Synthos Kralupy ukončí v letošním druhém čtvrtletí část výroby kaučuku. Důvodem jsou ceny energií, kvůli kterým se produkce nevyplatí, napsal web Hospodářských novin, kterým informaci potvrdil generální ředitel Synthosu Kralupy David Pohl.

Dodávky kaučuku výrobcům pneumatik pokryjí jiné závody skupiny v německém Schkopau a polské Osvětimi. V Kralupech nad Vltavou bude nadále fungovat menší jednotka vyrábějící polybutadienový kaučuk. N

„Ještě v první polovině roku 2022 jela jednotka naplno a vydělávala. Kvůli několikrát vyšším nákladům na plyn už jsme ale na mimoevropských trzích nedokázali konkurovat. Přitom ve Spojených státech a Asii končila více než polovina naší produkce,” uvedl Pohl.

Firma propustí desítky lidí

Ukončení výroby se dotkne více než stovky pracovních pozic, desítky lidí budou muset podnik opustit, někteří by mohli pracovat v jiných provozech Synthosu.

Kaučuk vyrábí Synthos v Kralupech přes 60 let. Jde o jediného výrobce této základní chemické komodity v ČR. Mezi jeho tuzemské zákazníky patří třeba Continental či Nexen. Celkově v Synthosu Kralupy pracuje asi 700 lidí.

Kralupský závod patří polské chemické skupině Synthos, která patří nejbohatšímu Polákovi Michalu Solowowi. I po odstavení českého závodu zůstane Synthos největším výrobcem styren-butadienového kaučuku v Evropě.

