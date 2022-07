Draslovka nechala akviziční neúspěch za sebou. Chystá mohutnou expanzi

Rok 2021 se do historie české chemičky Draslovka zapíše jako rok, kdy koupila divizi svého silnějšího amerického rivala. Tento obchod dostal jindy ziskový podnik do ztráty. To mu ale akviziční apetit nekazí. Letos si Draslovka zajistila tři miliardy z fondů Oaktree na financování jejích dalších akvizic.

Česká chemická společnost Draslovka vykázala v loňském roce ztrátu 8,56 milionu dolarů (208,2 milionu korun) ve srovnání se ziskem 7,59 milionu dolarů (184,6 milionu korun) v předchozím roce. Ztrátu však způsobily převážně mimořádné náklady na akvizice. Očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) činil 89,3 milionu dolarů (2,2 miliardy korun) a tržby prudce vzrostly. Vyplývá to z prohlášení společnosti. Na výsledky upozornil sever E15.

Tržby loni stouply na 121,34 milionu dolarů (téměř tři miliardy korun) ze 75,14 milionu dolarů v roce 2020. Tržby z prodeje chemických produktů vzrostly o 56,2 procenta na 110,75 milionu dolarů. V Africe prodej chemikálií klesl, v Evropě a Asii rostl a v Severní Americe se zvýšil téměř desetinásobně a v Jižní Americe více než dvacetinásobně.

„Výsledek hospodaření skupiny byl ovlivněn především transakčními náklady spojenými s akvizicí divize Mining Solutions americké společnosti The Chemours Company, která se uskutečnila koncem roku 2021,” řekl E15 mluvčí skupiny Vít Kurfürst.

Společnost loni oznámila dvě zahraniční akvizice. Převzetí divize Mining Solutions americké společnosti The Chemours Company dokončila v prosinci. Snahu o převzetí podniku na výrobu kyanidu sodného od jihoafrické společnosti Sasol South Africa Limited však zamítl antimonopolní úřad JAR.

Letos v únoru uzavřela Draslovka dohodu s firmou Oaktree Capital Management, která do ní bude investovat 150 milionů dolarů. Kapitál chemička využije na svůj další růst. Firma tehdy také oznámila další důležitou akvizici, tentokrát australské společnosti Mining and Process (MPS).

Akvizice MPS rozšíří nabídku Draslovky o ekologicky udržitelná řešení pro těžbu řady prvků vzácných kovů, mědi, niklu a kobaltu, jejichž význam s přechodem na elektromobilitu a digitální ekonomiku významně roste.

Společnost Draslovka je soukromá rodinná společnost zaměřená na výrobu speciálních chemikálií a vlastních výrobních technologií. Majoritními vlastníky holdingu jsou od roku 2013 bývalí spolumajitelé Mostecké uhelné Petr Pudil a Vasil Bobela spolu s Janem Dobrovským. Zmíněná trojice působí pod značkou bpd partners. Menšinových 25 procent drží B3 Holding, za kterým stojí bývalý ředitel Draslovky Pavel Brůžek a jeho dva synové. Draslovka má více než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku a specializuje se na jeho produkci v plně syntetické a vysoce čištěné kapalné podobě. Produkt pak dále zpracovává pro použití v oborech od těžebního průmyslu po zemědělství.