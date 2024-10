Strnad kupuje průmyslový park v Německu. Upraví ho na výrobnu střelného prachu

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada koupila na severozápadě Německa průmyslový park s výrobou nitrocelulózy potřebné pro produkci trhavin a střelného prachu.

Hodnota transakce se pohybuje v řádu stovek milionů eur, napsal server Seznam Zprávy, podle kterého tak jde o obchod za miliardy korun. Výrobu nitrocelulózy v německém Walsrode chce CSG za několik miliard korun rozšířit.

Podnik v Německu přebírá slovenská společnost MSM Group z portfolia CSG od americké firmy IFF, smlouvu podepsaly počátkem října. Transakce by po schválení regulačními orgány a dalších konzultacích měla být vypořádána v první polovině příštího roku, oznámila CSG.

Areál ve Walsrode má železniční vlečku a kogenerační elektrárnu. V částech komplexu, který přebírá CSG, pracuje zhruba 350 zaměstnanců z celkových 1700 pracovníků v průmyslovém parku. Americká firma ve Walsrode vyrábí nitrocelulózu výhradně pro průmyslové účely, zejména pro produkci nátěrových hmot a tiskařských barev.

Areál projde úpravami

To chce CSG zachovat, zároveň plánuje kapacity ve Walsrode rozšířit a vyrábět tam i takzvanou energetickou nitrocelulózu, klíčovou surovinu pro výrobu trhavin a střelného prachu. „To si postupně vyžádá další investice do podniku v řádu několika miliard korun a konzultace s příslušnými regulačními orgány,“ uvedla CSG.

Výši transakce CSG nezveřejnila, podle svého mluvčího Andreje Čírtka skupina obchod financuje kombinací vlastních peněz a bankovního financování. Výroční zpráva společnosti Industriepark Walsrode za rok 2022 uvádí tržby 330 milionů eur (8,3 miliardy korun) a čistý zisk 8,7 milionu eur.

CSG je globálně působící holding. Hlavní výrobní podniky má v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a v USA. Zaměřuje se na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. Součástí skupiny jsou například automobilka Tatra Trucks, výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis.

V podnicích holdingu CSG a propojených firmách pracuje více než 10 tisíc lidí. V loňském roce CSG zvýšila čistý zisk meziročně o 49 procent na 210 milionů eur, tržby vzrostly o 71 procent na 1,73 miliardy eur. Na tržbách skupiny se z více než 70 procent podílel obranný průmysl.