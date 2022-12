Štědrovečerní zázrak? McDonald's ve zničené Buči znovu servíruje Big Mac

Obnovení restaurace firma označuje za symbolické. Fungovat bude od 9 ráno do 9 večer. Během leteckého náletu však bude zavřeno.

V Buči u Kyjeva obnovila provoz restaurace rychlého občerstvení McDonald´s, jejíž budova byla poničená na jaře během ruské okupace. Firma to oznámila na Facebooku. V restauraci bude generátor, který podniku umožní fungování i v době výpadků proudu, které jsou na Ukrajině na denním pořádku, uvedl k tomu ukrajinský server nv.ua.

„Neznamená to pro nás prostě jen další otevřenou restauraci... Je to symbol nezlomnosti našich měst. Pomalu obnovujeme to, co bylo zničeno, neboť dobro dál vítězí nad zlem a světlo nad tmou,“ sdělil McDonald´s.

Při poplachu bude zavřeno

Restaurace bude fungovat od devíti ráno do devíti večer. V době leteckých poplachů se ale provozovna bude uzavírat, aby mohli její zaměstnanci i zákazníci jít do nejbližšího krytu. Již zaplacené objednávky budou pracovníci dál operativně vydávat.

Buča se stala symbolem utrpení, kterým si prochází během současné války ukrajinské obyvatelstvo. Ruské síly ovládaly Buču asi měsíc, stáhly se z ní koncem března. Krátce po jejich odchodu se ve městě našly masové hroby i těla ležící přímo na ulicích.

