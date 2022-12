Poradna: Jak naložit se špatným dárkem? Vrátit lze i voucher

I Ježíšek se může netrefit. Jak naložit s dárkem, který se prostě nepovedl? Samozřejmě jej lze vrátit, má to však svá pravidla, která se od příštího roku navíc výrazně promění. Zatím však platí stávající úprava. E-shopy však již výrazně mění podmínky. Často ku prospěchu zákazníka.

Nevhodný dárek, nepadnoucí oblečení či obuv, případně pozdě dodané zboží. To jsou nejčastější příčiny toho, proč zákazníci kolem Vánoc vracejí zboží. V době, kdy velká část lidí nakupuje dárky přes e-shopy, je dobré znát pravidla pro vracení zboží. Ta se od 6. ledna 2023 výrazně promění kvůli novele občanského zákoníku, podle vedoucí spotřebitelské poradny dTestu Aleny Ivanové však pro letošní vánoční sezonu zatím platí pravidla stávající.

„Zákazník tak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení zboží. Druhou variantou je odstoupení od smlouvy kvůli opožděné dodávce,“ vysvětlila v podcastu dTestu Ivanová. Podle ní pak při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu platíme náklady na vrácení zboží.

Vrátit lze i poukaz

„U zahraničních e-shopů si musíme dát pozor, jak moc se zaměřují na český trh. Pokud ano, což poznáme například tím, že jsou stránky v češtině a cenu uvádějí také v korunách, pak se na ně vztahují místní ustanovení.“

Zajímavá je přitom situace u poukazů na nejrůznější služby, jako je wellness nebo třeba kadeřník. Ty se v posledních letech staly velmi populárními a jejich případné vrácení bez udání důvodu přitom většina e-shopů neumožňuje. Podle Ivanové to však není tak jednoduché.

„Pokud je daný poukaz na konkrétní termín, tak tam existuje výjimka a nelze odstoupit od smlouvy. Pokud však jde o poukaz na službu v konkrétním zařízení, ale nikoli na konkrétní termín, tak tam lze odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů. Platnost voucheru třeba na jeden rok přitom není považováno za konkrétní termín, tedy tam odstoupit lze,“ dodala odbornice na spotřebitelské právo.

E-shopy jsou vstřícné

Největší tuzemské e-shopy jsou na případné návraty většího množství zboží připraveny a službu připsání kreditu na budoucí nákupy proti vrácenému zboží nabízely zdarma v průběhu celé vánoční sezony.

„U nás všechny produkty označené službou Výměna nevhodného dárku můžete až do 31. 1. 2023 zdarma vyměnit za poukaz na nákup na alza.cz a pořídit za něj něco jiného. Poukaz je platný až do 14. 2. 2023,“ uvádí například největší tuzemský e-shop Alza.cz vlastněný miliardářem Alešem Zavoralem.

A totéž umožňuje i tuzemská dvojka Mall.cz, která se letos stala součástí polského e-commerce gigantu Allegro. „Pokud se zákazníci netrefili do toho, co si jejich blízcí přáli, není to na Mall.cz žádný problém. Cokoliv, co si objednali v období od 10. října do 23. prosince 2022, mají možnost bez udání důvodů a dalších starostí vrátit až do konce ledna 2023. Zákazníkovi pak vrátíme peníze na jeho bankovní účet,“ uvedla mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková. „K nejčastěji vráceným dárkům patří dlouhodobě oblečení a hračky, tyto dvě kategorie tvoří přibližně dvě třetiny všeho vráceného zboží. Nejčastěji uváděným důvodem je, že zákazníci daný dárek našli pod stromečkem hned dvakrát. U oblečení jim pak nesedí velikost či barva nebo si přáli trochu jiný styl,“ dodává Hobíková.

Řada pravidel se změní

Od 6. ledna e-shopy dostanou celou řadu nových povinností, které ještě více posílí práva spotřebitelů. Zejména se bude týkat zveřejňování informací o reklamačním řízení či o možnosti vrácení již v samotném procesu nákupu.

Novela však přináší dílčí změny i ve prospěch prodávajících. Nově bude například spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory odpovídat za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. „E-shopy tedy získají ochranu pro případ vrácení nadmíru opotřebovaného či špinavého zboží,“ dodává Lenka Michalcová z PwC Legal.

Velmi podstatnou změnou pak je také vymáhání práv. Spory mezi spotřebiteli a prodávajícími ohledně reklamace vadného plnění již po účinnosti této novely nebude rozhodovat ČOI, ale obecné soudy.

