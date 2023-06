Loterní Allwyn miliardáře Komárka zvýšil zisk a téměř jednou tolik i tržby

Nadnárodní provozovatel loterií Allwyn International, který patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, zvýšil v prvním čtvrtletí očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 28 procent na 346,7 milionu eur (8,3 miliardy korun). Firma to oznámila v předběžných výsledcích hospodaření.

Díky akvizici společnosti Camelot UK Lotteries, která v Británii provozuje prestižní Národní loterii, a převzetí firmy Camelot LS Group, která provozuje loterii v americkém státě Illinois, Allwyn v prvních třech měsících roku zvýšil tržby o 80 procent na 1,7 miliardy eur.

Zavedené aktivity společnosti v České republice, Rakousku, Řecku, Itálii a na Kypru dosáhly příznivých výsledků, což vedlo k sedmnáctiprocentnímu organickému růstu, uvedl šéf společnosti Robert Chvátal. Tato skutečnost podle něj ilustruje sílu inovace společnosti v oblastech digitálního prostředí a maloobchodu.

Firma hodlá zvýšit digitální tržby

Společnost v nové verzi britské Národní loterie nasadí svou technologii, aby tak zvýšila digitální tržby, dodal Chvátal. Se spuštěním loterie firma počítá 1. února příštího roku.

Allwyn se loni v listopadu dohodl na převzetí společnosti Camelot UK Lotteries od kanadského penzijního fondu Ontario Teachers' Pension Plan, a to za nezveřejněnou částku. Převzetím firmy Camelot LS Group společnost vstoupila na americký trh.

Komárek vstoupil na americký trh

Společnost Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment, provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Loni v září získala desetiletou licenci na provoz britské Národní loterie, letos v únoru pak dokončila převzetí společnosti Camelot, která britskou Národní loterii provozuje nyní. Koncem loňského roku se dohodla na převzetí firmy Camelot LS Group, která provozuje loterii v americkém státě Illinois.

Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům. Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, v kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.

