Analytik: EU zaostává za Čínou v otázce elektromobility

Autoprůmysl v Česku i Evropě už by se podle analytika České spořitelny Tomáše Kozelského neměl ohlížet do předkrizového období před pandemií covidu, ale překonávat nové problémy a výzvy. Loni byla výroba aut v Evropské unii stále hluboko pod předcovidovou úrovní a ani letos se k ní nepřiblíží. Automobilky musí řešit výzvy elektromobility, proměny energetiky a kolísání cen a také mimořádně rychlý nástup Číny a jejích elektroaut na evropský trh, řekl dnes na brněnské konferenci o vývoji automobilového průmyslu.

Vrchol v evropské produkci osobních aut nastal podle Kozelského již v roce 2017, kdy se dostala k 15 milionům kusů, loni to bylo přes 11 milionů. Letos by to mělo být více než loni a zároveň by registrace měly v EU letos po několika letech poklesu růst meziročně o 18 procent, uvedl. Česko si však v Evropě drží podle Kozelského poměrně dobrou pozici mezi výrobci, zatímco například Francie a Itálie ztrácejí. Pozici lídra si drží Německo. Český podíl na evropské výrobě se drží na 11 procentech.

Dramaticky roste podíl čínského exportu

Kozelský však zdůraznil, že EU začíná celkově zaostávat za Čínou v otázce rychle se rozvíjející elektromobility. Zatímco výroba aut se spalovacími motory v Číně nedokázala Evropě konkurovat, v případě elektromobilů je situace dramaticky jiná. „Situace se velmi rychle mění. Čína jde mílovými kroky kupředu. Zachytila trend a často ho také utváří. Dramaticky roste podíl čínského exportu na prodejích aut,“ uvedl Kozelský.

Zatímco do roku 2020 činil export necelá čtyři procenta, loni už Čína exportovala 13 procent a byla největším dodavatelem aut do EU. „Je potřeba inovovat, abychom dokázali konkurovat a nebyli jen dodavateli baterií či karoserií,“ řekl Kozelský. Zmínil také dramatické rozdíly v tom, jaká je v evropských zemích poptávka po elektrických autech a jaká je infrastruktura. V Česku je dnes 1,6 nabíječky na 100 kilometrů silnic, zatímco v některých zemích západní Evropy je to mnohonásobně víc. „Taková infrastruktura samozřejmě limituje ochotu koupit si elektroauto,“ řekl Kozelský.

