Soňa Kotrbová posiluje PwC Legal. Povede business development v regionu CEE

Advokátní kancelář PwC Legal posílila Soňa Kotrbová. Nastupuje na pozici Regional Business Development Leader a bude mít za úkol spoluvytvářet a naplňovat klientskou a brandovou strategii a komunikaci s klíčovými klienty.

Absolventka VŠE Soňa Kotrbová má bezmála dvacet let zkušeností v marketingu, public relations a business developmentu. Začínala v komunikační agentuře Bison & Rose, následně působila na pozicích marketingové nebo business development ředitelky v nadnárodních advokátních kancelářích White & Case, Squire Patton Boggs a Dentons.

Nyní bude Soňa z pozice Regional Business Development Leadera ve struktuře Central and Eastern Europe (CEE) PwC Legal zodpovídat nejen za český trh, ale i za dalších 26 teritorií střední a východní Evropy.

„Těším se na to, že práce v PwC Legal se bude lišit od tradičních advokátních kanceláří. Využívání moderních technologií v čele s nástrojem umělé inteligence Harvey AI nám umožňuje nejen pomáhat našim klientům se snadno a efektivně pohybovat ve složitém právním prostředí, ale je i dobrým předpokladem pro poradenství při transformaci jejich legal oddělení, což je nyní na trhu velké téma,“ uvedla Kotrbová.

„Soňa sebou do PwC Legal přináší 20 let zkušeností v marketingu a bezmála 15 let v prostředí legal business developmentu. Jak v této specifické oblasti, tak i v práci na úrovni regionu má bohatou praxi, která nás bude určitě inspirací,“ říká Hugh Owen, Head of PwC Legal Business Solutions pro region CEE.

