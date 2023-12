Skupina ČEZ dokončila prodej svého polovičního podílu v turecké společnosti Akcez

Polostátní energetická skupina ČEZ dokončila prodej svého padesátiprocentního podílu v turecké společnosti Akcez Enerji tureckému investorovi Torunlar Group. Transakci už schválil tamní antimonopolní úřad i energetický regulátor.

Reklama

Pod Akcez patří tři dceřiné společnosti, které se věnují distribuci elektřiny, prodeji energií a energetickým službám. Dnes o tom informovala skupina ČEZ. Finanční podmínky prodeje nezveřejnila. ČEZ v Turecku vlastní ještě společnost Akenerji Elektrik Üretim.

ČEZ dosud držel poloviční podíl v rámci společného podniku Akcez Enerji s tureckým partnerem AKKÖK Holding. Prodej své části česká společnost zahájila loni v létě, kdy s kupcem podepsala prodejní smlouvu. Investor Torunlar Group, který je rovněž aktivní v energetice, podle skupiny předložil nejlepší nabídku. K dokončení transakce následně bylo nutné schválení ze strany tureckého antimonopolního úřadu i energetického regulátora a zejména vyjednání podmínek refinancování stávajícího úvěru. Mateřská společnost ČEZ totiž měla vystavené záruky za závazky podniku Akcez vůči konsorciu financujících bank, které po dokončení transakce v plné výši zanikly.

Prodej podílu v Akcez je podle českého podniku součástí strategického záměru skupiny na odprodej části aktiv na vybraných trzích. Soustředit se chce více například na obnovitelné zdroje či moderní energetické služby.

Jaroslav Míl: Česko nemá povinnost být na energetické burze Money Funkční trh s energiemi v Evropě nikdy neexistoval. A to je velký problém. Uvedl to bývalý šéf energetické společnosti ČEZ Jaroslav Míl v pořadu CNN Prima NEWS Svět financí. Podle Míla není povinné mít burzovní cenu elektřiny jako referenční. Změna by přitom mohla přinést zlevnění elektřiny pro české domácnosti. Stanislav Šulc Přečíst článek

ČEZ ovšem v Turecku, kde působí od roku 2008, zůstává. Stále totiž drží zhruba 40procentní podíl v další energetické společnosti Akenerji Elektrik Üretim. Ta v zemi provozuje několik vodních elektráren, větrný park Ayyildiz a paroplynovou elektrárnu Egemer na východě Turecka. Finanční ředitel ČEZ Martin Novák nedávno v rozhovoru s ČTK uvedl, že firma se bude chtít v budoucnu zbavit i této firmy, její prodej ovšem tak blízko zatím není. „Je to nyní spíš otázka trhu,“ podotkl tehdy Novák. Upozornil, že Turecko je složitý trh, zejména kvůli vysoké inflaci a úpadku turecké liry.

ČEZ v současné době působí vedle České republiky ještě v dalších šesti zemích, a to na Slovensku, v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku a Turecku. Do budoucna chce společnost v zahraničí rozvíjet zejména moderní energetiku v rámci ESCO služeb a také výrobu z obnovitelných zdrojů energie.