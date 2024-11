Odbory Volkswagenu doporučí členům vstoupit do stávky

Německý odborový svaz automobilky Volkswagen (VW) doporučí členům, aby od 1. prosince vstoupili do stávky. Zdůvodnil to tím, že vyjednávání s vedením společnosti o mzdách a o uzavření továren v zemi nepřinesla průlom. S odkazem na sdělení odborů o tom informuje agentura Reuters.

Vedení VW odmítlo vyloučit možnost, že se v Německu budou zavírat koncernové továrny, sdělil vyjednavač odborového svazu IG Metall Thorsten Gröger. Dodal ale, že rozhovory budou pokračovat 9. prosince.

Přestože se vyjednávacím stranám nepodařilo najít shodu, vedení automobilky projevilo ochotu vyjednávat na základě koncepce, kterou nedávno představil IG Metall. Odboráři se nyní varovnými stávkami budou snažit zvýšit tlak na vedení největší evropské automobilky.

Zvýšení tlaku na koncern

Rozdíl ve vyjednávacích pozicích mezi oběma stranami je „stále obrovský“, řekl Gröger agentuře DPA. Proto je podle něj nyní třeba zvýšit tlak na VW. „Pokud to bude nutné, půjde o pracovní spor, jaký Německo nezažilo už desítky let,“ uvedl a dodal: „Můžete si být jisti, že to bude v takovém měřítku, aby bylo firmě naprosto, naprosto jasné, že to jako IG Metall a zaměstnanci Volkswagenu myslíme vážně.“

Před sálem ve Volkswagen Areně ve Wolfsburgu, kde se konalo třetí kolo jednání mezi vedením společnosti a odbory, se dnes sešlo přibližně 6000 zaměstnanců. Podle agentury DPA to byli zaměstnanci ze všech deseti německých závodů automobilky. Domáhali se zachování všech německých továren automobilky.

Provozní zisk Volkswagenu ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 42 procent na 2,86 miliardy eur (72,5 miliardy korun) při tržbách 78,5 miliardy eur. Na vině byl slabý výkon hlavní stejnojmenné značky osobních vozů a vysoké náklady, včetně výdajů na modernizaci modelů.

Volkswagen je největším soukromým zaměstnavatelem v Německu. V září formálně vypověděl dohodu o zajištění pracovních míst, která bránila propuštění zaměstnanců v jeho německých podnicích. Dohoda platila od roku 1994. Propouštět by mohl začít od poloviny roku 2025. Začátkem září také firma uvedla, že nevylučuje zavírání závodů a propouštění.

