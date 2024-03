Škoda Auto loni zvýšila zisk po zdanění na více než 33 miliard

Automobilka Škoda Auto loni zvýšila zisk po zdanění z 520 milionů eur na 2,5násobek, tedy na 1,32 miliardy eur, což je v přepočtu zhruba 33,3 miliardy korun. Na hospodaření mělo vliv zvyšování nákladů kvůli růstu cen surovin a dílů, složitá geopolitická situace i obecné zpomalení zájmu o elektromobily. Pozitivní vliv naopak mělo zvýšení dostupnosti vozů pro zákazníky i vhodná skladba nabízených modelů. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok.

Škoda minulý týden oznámila, že v roce 2023 zvýšila tržby o 26,2 procenta na 26,5 miliardy eur, zhruba 668 miliard korun, což je rekord. Rentabilita tržeb se zvýšila ze tří na 6,7 procenta. Provozní zisk stoupl o 182 procent na 1,77 miliardy eur (44,8 miliardy korun).

Automobilka loni zvýšila prodej o 18,5 procenta na 866 800 vozů. Nejprodávanější byly modelové řady Octavia, Kamiq, Kodiaq a Karoq. Dodávky komponentů a sad rozložených vozů včetně baterií do elektromobilů a plug-in hybridů společnostem koncernu Volkswagen představovaly 11,8 procenta celkových tržeb. Obchod s originálními díly a příslušenstvím se na tržbách podílel 4,9 procenta.

Náklady na prodané výrobky, zboží a služby meziročně vzrostly o 28,5 procenta na 21,2 miliardy eur. Odbytové náklady vzrostly o víc než čtvrtinu na 570 milionů eur, a to hlavně z důvodu nárůstu transportních nákladů a pojištění.

Počet zaměstnanců společnosti v Česku, včetně učňů, se loni snížil o půl procenta na 34 884 lidí.

