Škoda Auto loni téměř ztrojnásobila zisk a prodala 1,1 milionu vozů

Škoda Auto v loňském roce prodala přes milion vozů. Nejprodávanějším modelem zůstává Octavia. Zisk automobilky, která je součástí koncernu Volkswagen, se téměř ztrojnásobil.

Reklama

Automobilka Škoda loni zvýšila provozní zisk o 182 procent na 1,77 miliardy eur (44,8 miliardy korun). Tržby se zvýšily o 26 procent na 26,5 miliardy eur (více než 671 miliard korun). Ve zprávě o hospodaření za loňský rok to dnes uvedl německý automobilový koncern Volkswagen, jehož je Škoda Auto součástí. Výrobu Škoda loni zvýšila o 16 procent na 888 050 vozidel.

Nejvíce aut Škoda prodává v Evropě, odbyt v západní Evropě se proti předchozímu roku zvýšil o 27,4 procenta. Druhým největším trhem pro ni byla Asie.

Škoda za celý loňský rok prodala 1,1 milionu aut, o rok dříve to bylo zhruba 900 tisíc aut. „Populární byly u zákazníků především vozy Octavia a plně elektrické auto Enyaq iV,“ uvedl Volkswagen.

Na výrobě se loni nejvíce podílely vozy Octavia, kterých automobilka vyrobila více než 205 tisíc. Druhým nejvíce vyráběným vozem byl Rapid/Scala, kterých sjelo z výrobních pásů více než 172 tisíc. V obou případech je to více než v roce 2022. Škoda vyrobila i více vozů Kodiaq, Enyaq iV, Superb a Kushaq, naopak výroba vozů Fabia a Karoq/Kamiq se snížila.

Koncernu VW se také dařilo. V Číně ale méně

Koncern Volkswagen loni zvýšil čistý zisk o 13,1 procenta na 17,9 miliardy eur (452,6 miliard korun). Výsledek překonal odhady trhu. Analytici podle společnosti FactSet očekávali zisk 15,7 miliardy eur, tedy o něco nižší než v roce 2022. K výsledku přispěl mimo jiné nárůst počtu dodaných automobilů.

Koncern loni dodal zákazníkům přibližně 9,2 milionu automobilů. Meziročně to znamená růst o 12 procent. Jde o první zvýšení odbytu po třech letech poklesu, který způsobily problémy v dodavatelském řetězci a následný nedostatek klíčových součástek.

V Evropě se počet prodaných vozů automobilky zvýšil o 20 procent, zatímco v Severní Americe o 18 procent. V Číně prodej vzrostl mnohem skromnějším tempem, a to o 1,6 procenta. Růst byl pomalejší než v předchozím roce, což podle analytiků naznačuje, že koncern na svém nejdůležitějším trhu ztrácí půdu pod nohama.

Skupina deseti značek, mezi jejíž modely patří Audi či Porsche, se snaží zvýšit ziskové marže, které se pohybují pod dlouhodobým cílem devíti až jedenácti procent. Loni koncern označil za klíčové trhy pro svůj budoucí růst Čínu a Spojené státy.

Německý automobilový gigant očekává, že v letošním roce zvýší odbyt, avšak pouze o tři procenta. Zdůvodňuje to větší mezinárodní konkurencí a možnými problémy v dodavatelském řetězci. Koncern varoval před pokračující vysokou inflací v hlavních ekonomických regionech a také před pokračujícím geopolitickým napětím a konflikty.

Volkswagen loni prodal 771 tisíc elektromobilů, což je o 35 procent více než v předchozím roce. Segment nicméně pokrývá pouze 8,3 procenta z celkového prodeje skupiny.

Volkswagen potrápí invaze levných aut z Číny. Koncern čeká pomalejší růst tržeb Zprávy z firem Akcie Volkswagenu klesly poté, co automobilka uvedla, že růst tržeb se letos zpomalí z 15 na 5 procent. Koncern, do kterého patří i mladoboleslavská Škoda Auto, sníží pětiletý plán výdajů do roku 2029 o 10 miliard korun, píše Bloomberg. Automobilový koncern se podle agentury potýká s klesající poptávkou po elektrických vozidlech a sílící konkurencí. nst Přečíst článek

Akciová bublina elektromobility splaskla, hodnota automobilek padá strmě dolů Zprávy z firem Zdá se, že auto budoucnosti sjelo do příkopu. Akciová bublina elektromobility totiž splaskla. Dolu míří hodnota mnoha společností vyrábějících elektromobily, kterým se před lety věštila velká budoucnost. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Evropě hrozí záplava čínských elektroaut. Východisko však existuje Názory Evropským automobilkám hrozí „krvavá lázeň“ v záplavě levného čínského dovozu, varuje šéf Stellantisu. Odpovědí by mohlo být vytvoření nadnárodního evropského „Airbusu elektromobility“, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek