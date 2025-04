Škoda Auto je tahounem Volkswagenu. Zisk jí vzrostl, koncernu se propadl

Automobilka Škoda Auto v letošním prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk o zhruba dvě procenta na 546 milionů eur (asi 13,6 miliardy korun) z 535 milionů eur před rokem. Její tržby vzrostly o 10,4 procenta na téměř 7,3 miliardy eur. Ve své výsledkové zprávě to ve středu oznámil mateřský automobilový koncern Volkswagen.

Škoda Auto podle zprávy v prvním čtvrtletí zvýšila prodej na zhruba 276 tisíc vozů z 268 tisíc před rokem. „Výrazné nárůsty zaznamenaly modely Fabia a Kodiaq,“ píše se ve zprávě.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice; má také výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Celosvětově zaměstnává přibližně 40 tisíc lidí a působí na téměř 100 trzích.

Škoda v současnosti nabízí zákazníkům dvanáct modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq.

Koncernu se nedaří

Čistý zisk německého automobilového koncernu Volkswagen, jehož součástí je také automobilka Škoda Auto, se v prvním čtvrtletí meziročně propadl o 40,6 procenta na 2,186 miliardy eur (zhruba 54,5 miliardy korun).

Čtvrtletní tržby koncernu se ale meziročně zvýšily o 2,8 procenta na téměř 77,6 miliardy eur.

