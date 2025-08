Sklárna v Harrachově přišla o americký trh, letos tam neprodala ani skleničku

Sklárna v Harrachově na Jablonecku dodávala v minulosti až 70 procent produkce do USA, letos tam nevyvezla ani skleničku. Zákazníci nenakupovali v obavě z výše cla, důvodem jsou také ceny, do nichž se promítají vysoké náklady zejména na energie. Zákazníci nakupují jinde, hlavně v Maďarsku a Turecku, kde jsou ceny nižší, řekl majitel harrachovské sklárny František Novosad.

Sklářská výroba patří k energeticky velmi náročným odvětvím, i když se firma podle Novosada snaží šetřit, spotřebu výrazně snížit nedokáže. Ročně spotřebuje kolem 8000 megawatthodin plynu, vysoká cena se promítá do ceny skla stejně jako rostoucí mzdy. „Vyváželi jsme do USA roky zboží za zhruba 30 milionů korun ročně, už v posledních letech prodeje klesaly, loni jsme tam ještě vyvezli sklo za pět milionů, letos už nic, jsme pro ně drazí,“ dodal. Sklárna tak musí hledat odbyt jinde, hlavně v Evropě.

Sklárna v Harrachově vznikla před rokem 1712, a je tak nejstarší fungující sklárnou v Česku a Evropě. Podnik vyrábí luxusní nápojové a užitkové sklo a křišťálové lustry a zaměstnává zhruba 80 lidí. Sklárna má památkově chráněnou brusírnu, cenný je ale celý areál včetně torza kamenného mlýna nebo kaple sv. Anežky, součástí je také sklářské muzeum a prodejna, výtvarná dílna, minipivovar, pivní lázně, hotel a restaurace.

Harrachovská sklárna patří v Libereckém kraji k oblíbeným turistickým cílům, ročně ji před pandemií navštívilo až 70 tisíc lidí a turisté pomáhali nákladnou sklářskou výrobu udržet i v době krize. S covidem ale návštěvníků ubylo a stále se nevrátili. „Návštěvnost je sotva poloviční, pořád nám chybí segment německých důchodců, na které jsme byli léta zvyklí. Je to cítit i v naší prodejně, protože víc utráceli,“ dodal Novosad.

V loňském roce harrachovská sklárna utržila podle obchodního rejstříku zhruba 65,6 milionu korun, což meziročně představuje pokles tržeb o necelé procento. Hospodaření skončilo mírnou ztrátou. Asi polovina tržeb společnosti je spojena s turistickým ruchem, kromě ubytování a pivních lázní, pořádá sklárna komentované prohlídky výroby, nabízí návštěvníkům i možnost si práci se sklářskou píšťalou vyzkoušet.

