Majitel sklárny Crystal Bohemia: Ruští zákaznici chybějí a plyn je pořád neúnosně drahý

Sklárny Crystal Bohemia měly loni obrat téměř dvě miliardy korun. I přes odstávky související s renovacemi pecí je to podobně jako předloni, jen mírně méně. Sklářskou výrobu stále komplikují vysoké ceny energií, uvedl majitel společnosti Pavel Louda.

Sklárny Crystal Bohemia loni ve svých dvou výrobních závodech ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku a v Poděbradech na Nymbursku vyrobily téměř 80 milionů kusů výrobků.

„Loňský rok byl ve sklářství obecně hodně náročný, evidujeme různý vývoj poptávky na různých trzích. Jsou trhy, které významně klesají, což jsou regiony stižené válkou, ale i třeba západní Evropa. Pak jsou trhy, které opakují zakázky a objemy jako v předchozím roce, což je například severní Amerika, a některé trhy významně rostou, zejména jižní Amerika,“ řekl Louda.

Společnost loni v obou závodech významně investovala do obnovy pecí. „Renovovali jsme pec ve Světlé nad Sázavou a u pece v Poděbradech jsme významně prodloužili životnost dílčí opravou. I v letošním roce plánujeme investice v rámci technologické obnovy, nejedná se však již o tak velké projekty, jako tomu bylo v loňském roce,“ doplnil Louda.

Na sklářství jako energeticky náročné odvětví podle Loudy nadále dopadají zejména vysoké ceny energií. „Jednoznačně nás předbíhají země z Ameriky nebo Asie, kde energetické náklady jsou výrazně nižší. Pro většinu firem je, zcela pochopitelně, prioritou číslo jedna zachovat zaměstnanost a udržet konkurenceschopnost, což v prostředí Green Dealu a navazujících nařízení je problematické a odsouvá evropské společnosti do izolace,“ míní Louda.

Zlepšení vnímá na pracovním trhu, na kterém je podle něj v poslední době více kvalifikovaných zaměstnanců. „Situace je opravdu stabilizovaná, hledají se pouze zaměstnanci v rámci organické obměny,“ doplnil Louda.

Sklárny Crystal Bohemia, které vyrábějí nápojové a dárkové sklo, jsou jedním z největších světových výrobců olovnatého křišťálu. Téměř 90 procent výroby míří do zahraničí. Poděbradská výroba zaměstnává zhruba 250 lidí, sklárna ve Světlé nad Sázavou, kterou Louda koupil na začátku roku 2020, kolem 650 zaměstnanců.

Český průmysl potřebuje ruský plyn, říká sklář František Novosad Názory České sklo má na kahánku. Skláře drtí zejména drahé energie, na projektu Green Deal nenechají nit suchou. Do toho přišel vládní balíček, který mimo jiné zvyšuje daňové odvody za využívání plynu pro tavení skla. Skláři se bouří, žádají po vládě nějaká opatření. Nicméně, síla českých sklářů už není co bývala. „Dobré rady“ vlády, aby šetřili na energiích, skláře rozpalují do běla. „Buď jedu na sto procent, a sklo roztavím, nebo jedu na nulu,“ říká František Novosad, jeden z posledních matadorů českého sklářského byznysu, kdysi světově proslulého. Novosad vlastní sklárnu v Harrachově, historicky nejstarší provoz v Česku založený v roce 1712. Aby ekonomicky přežil, založil před dvaceti lety jeden z prvních minipivovarů v Česku. Dalibor Martínek Přečíst článek

Moser je první českou značkou, která má prodejnu v Hongkongu Zprávy z firem Česká sklářská společnost Moser otevřela značkovou prodejnu v obchodním domě SOGO Kai Tak v Hongkongu. Firma se tak stává jedinou českou značkou, která má v místě prodejnu. nst Přečíst článek

Sklárna v Květné a pivovar v Lednici jsou naše srdcovky, říká developer z Hodonína Zprávy z firem Josef Anovčín se stal výkonným ředitelem stavebního holdingu AF Group před rokem, když žezlo v rodinné firmě převzal po otci. Holding zaštiťuje šestadvacet firem s pěti sty zaměstnanci a konsolidovanými tržbami přes miliardu korun. Sídlí v Hodoníně na jihu Moravy, a právě zde jsou jeho stavební projekty vidět nejčastěji. Před půl rokem se původně stavební firma rozrostla o další dceřinou společnost z jiného oboru. Koupila sklárnu Květná. Michal Nosek Přečíst článek