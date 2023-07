Shell opět schytává kritiku za obchody s ruskou ropou

Britsko-nizozemská ropná a plynárenská společnost Shell nadále obchoduje s ruským plynem, ačkoliv před více než rokem v souvislosti s válkou na Ukrajině slíbila, že se z ruského trhu stáhne. Napsal to server BBC s odvoláním na analýzu organizace Global Witness. V loňském roce se Shell podle analýzy podílel na vývozu ruského plynu po moři téměř osminou.

Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleh Ustěnko firmu Shell obvinil, že vydělává "krvavé peníze". Shell tvrdí, že obchody s ruským plynem jsou důsledkem "dlouhodobých smluvních závazků" a neporušují zákony ani sankce.

"Je to celkem prosté. Pokračováním v obchodování s ruským plynem vkládá Shell peníze do Putinových kapes a pomáhá Rusku při brutální agresi vůči ukrajinskému lidu," uvedl Ustěnko. "Obrovské částky, které Shell a celý ropný průmysl vydělávají v Rusku, by se měly využít spíše k financování obnovy Ukrajiny než k plnění kapes akcionářů," dodal.

Minulý měsíc například vyrazil z ruského přístavu Sabetta na poloostrově Jamal tanker s kapacitou přes 160 tisíc krychlových metrů zkapalněného zemního plynu (LNG). Jde o jednu z osmi zásilek z poloostrova Jamal, které firma Shell koupila v letošním roce, plyne z údajů společnosti Kpler analyzovaných organizací Global Witness. Konečným cílem této zásilky je Hongkong, píše BBC.

"Shell zastavil nákupy LNG na promptním trhu, stále má však určité dlouhodobé smluvní závazky. Je to plně v souladu se sankcemi i příslušnými zákony a regulačními opatřeními v zemích, ve kterých působíme," uvedl mluvčí Shellu. "Je to dilema mezi vytvářením tlaku na ruskou vládu kvůli jejím zvěrstvům na Ukrajině a zajištěním stabilních a bezpečných dodávek energie," dodal.

Rusko loni výrazně omezilo vývoz plynu prostřednictvím plynovodů, ale zvýšilo dodávky po moři, a to i do Evropy. Británie již nedovezla žádný ruský plyn déle než rok, zatímco Evropská unie se nyní snaží snížit objem dovozu LNG z Ruska, píše BBC.

"Je již dlouho načase, aby se na obchodování s ruským LNG hledělo se stejným odporem jako na obchodování s ruskou ropou. Zaměření se na energetické příjmy (ruského prezidenta Vladimira) Putina nesmí být o symbolických opatřeních, ale musí skutečně zastavit příliv obrovských částek za fosilní paliva, které upevňují jeho moc," uvedl Jonathan Noronha-Gant z organizace Global Witness.

V loňském roce Shell podle výpočtů organizace Global Witness patřil mezi pět největších obchodníků s ruským LNG. Podnik loni v v březnu, tedy krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, oznámil, že přestane ruskou ropu i zemní plyn kupovat. Upozornil nicméně, že jeho odchod z ruského trhu bude postupný.