Uzemnění A380 se prodražuje. Návrat do vzduchu vyžaduje spoustu práce

4500 člověkohodin nebo také deset vysoce kvalifikovaných inženýrů plně vytížených dva měsíce. Tak dlouho trvá příprava největšího letounu světa, aby se po dvou letech odstávky mohl vrátit do provozu, prozradil šéf aerolinky Qantas Airways.

Málokterý sektor utrpěl za pandemie tak velké ztráty jako letecká doprava. Doslova ze dne na den se zastavila většina leteckého provozu a vzkvétající multimiliardový byznys se zasekl bez vidiny návratu. V roce 2020 první odhady o návratu do normálu hovořily o roku 2023, nyní se očekává spíše někde mezi roky 2024 až 2026.

Jedním z hlavních poražených pak byly obří letouny A380, pro něž byla pandemie poslední ránou. Airbus již dříve uvedl, že je o největší dopravní letadla světa stále menší zájem kvůli rostoucím nákladům a měnící se globální přepravě lidí.

Drahý návrat do služby

Většina existujících A380 tak byla uzemněna a čeká na návrat do služby. To se však může aerolinkám značně prodražit. Šéf australských aerolinek Qantas Airways agentuře Bloomberg prozradil, co takový návrat A380 znamená.

„Je to zhruba 4500 hodin vysoce kvalifikované práce. Tedy téměř dva měsíce deseti plně vytížených inženýrů pracujících v Mohavské poušti,“ uvedl Alan Joyce. „Musejí vyměnit 22 kol, 16 brzd, zbavit se všech válců v motoru a hasicích přístrojů. A taky vše, co je na palubě, se musí vyměnit,“ doplnil CEO Qantas Airways.

Australské aerolinky vlastní 12 letadel A380, doposud byla všechna uzemněna. Jak se ale poptávka po dlouhých letech vrací na předpandemickou úroveň, A380 se budou postupně vracet do vzduchu.

„Teď do Vánoc jich stihneme uvést do provozu šest. Celkem to bude deset letounů, ale až do roku 2024,“ dodal Joyce.

