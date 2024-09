Rusové se snaží ovlivnit americké prezidentské volby, tvrdí rozvědky

Rusko je nejaktivnějším zahraničním protivníkem, který se snaží ovlivnit prezidentské volby v USA, zatímco Čína se více zaměřuje na ovlivňování méně významných voleb. Podle agentury Reuters to uvedl vysoce postavený představitel amerických zpravodajských služeb. Také Írán je podle něj aktivnější než v minulosti a zvyšuje své úsilí ovlivnit voliče před prezidentskými volbami a volbami do Kongresu.

Americká zpravodajská komunita stále častěji využívá soukromá varování adresovaná cílům zahraničních vlivových operací, dodal úředník na brífinku pro novináře.

Brífink následoval poté, co Spojené státy ve středu vznesly obvinění z praní špinavých peněz proti dvěma zaměstnancům ruské státní mediální sítě RT za to, co úřady označily jako plán najmout americkou společnost na výrobu online obsahu s cílem ovlivnit letošní americké prezidentské volby. Představitelé ministerstva spravedlnosti uvedli, že tito dva zaměstnanci použili fiktivní společnosti a falešné osoby, aby zaplatili deset milionů dolarů (téměř 226 milionů korun) neidentifikované společnosti z Tennessee za výrobu online videí, jejichž cílem bylo posílit politické rozpory ve Spojených státech.

Američtí představitelé v květnu sdělili senátní komisi, že o ovlivnění amerických voleb usiluje stále více zahraničních aktérů, včetně nestátních, a Rusko, Čína a Írán, ačkoli jsou nejvýznamnější, nejsou zdaleka jediné.

